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W Śląskiem większość projektów Kolei Plus na etapie końcowych prac nad dokumentacją

Większość spośród projektów programu Kolej Plus realizowanych na terenie woj. śląskiego jest na etapie końcowych prac nad dokumentacją, w tym występowania o pozwolenia na realizację - wynika z informacji przedstawicieli PKP Polskich Linii Kolejowych.

Pap

3 czerwca 2026, 07:09
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Bartłomiej Szopa/ARC

Kolejne inwestycje na torach

fot: Bartłomiej Szopa/ARC

Większość spośród projektów programu Kolej Plus realizowanych na terenie woj. śląskiego jest na etapie końcowych prac nad dokumentacją, w tym występowania o pozwolenia na realizację - wynika z informacji przedstawicieli PKP Polskich Linii Kolejowych.

Na liście podstawowej programu Kolej Plus w woj. śląskim jest osiem projektów o szacowanej wartości ponad 2 mld zł. Pięć z nich dotyczy bezpośrednio obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i wiąże się z projektem Kolei Metropolitalnej - oparcia głównych przewozów pasażerskich w obrębie GZM o kolej.

O jednym z takich projektów, odtworzeniu połączenia Pyskowice - Pyskowice Miasto, dyrektor regionu śląskiego Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK Janusz Pasierb i pełniący w tej spółce funkcję m.in. dyrektora projektów Tomasz Gasztych mówili we wtorek przy okazji półmetka prac na innej dużej inwestycji zarządcy kolejowej infrastruktury: przebudowie stacji Gliwice Łabędy.

Jak przypomniał Pasierb, przebudowa stacji Łabędy jest zgodna z planami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Kolei Śląskich, które zakładają wydłużenie tamtędy obecnej relacji S1 KŚ Gliwice - Częstochowa do Pyskowic Miasta. Wydłużenie trasy S1 ma wykorzystywać też przygotowywaną do odbudowy w programie Kolej Plus linię nr 198 Pyskowice - Pyskowice Miasto

Dyrektor Gasztych, pytany przez PAP o stan przygotowań do tej inwestycji przekazał, że dokumentacja projektowa jest już częściowo gotowa i trwa pozyskiwanie decyzji administracyjnych oraz pozyskiwanie terenów pod odbudowę linii. Rozpoczęcie robót pierwotnie zaplanowano tam w okolicach 2028-29 r.

Na podobnym etapie są prace projektowe m.in. dot. odtworzenia połączenia pasażerskiego Bytomia z Rudą Śląską - Chebziem: w ostatniej fazie aktualizowana była dokumentacja projektowa, na podstawie której wystąpiono o decyzje administracyjne.

Złożono też już część wniosków o pozwolenia dot. rewitalizacji w Dąbrowie Górniczej połączenia Strzemieszyce - Huta Katowice z jej odbudową do stacji Dąbrowa Górnicza, budową przystanku Tworzeń oraz rozbudową przystanku Gołonóg.

Jak wyjaśnił Gasztych, nieco różny poziom zaawansowania poszczególnych zadań wynika np. z kolizji z istniejącą infrastrukturą. W przypadku linii kolejowej nr 162 w Dąbrowie Górniczej jest to magistralny gazociąg operatora Gaz-System o średnicy 1000mm, którego warunki przekroczenia są skomplikowane ze względu na ochronę gazociągu, a także bezpieczeństwo ruchu kolejowego. W takich sytuacjach inwestor musi uzyskać warunki przebudowy infrastruktury od gestora.

W projektach Kolei Plus na terenie GZM liderami są zainteresowane samorządy, Metropolia zapewnia ich wkład do programu. Wśród nich są także: odtworzenie alternatywnego kolejowego połączenia pasażerskiego Katowic z Tychami przez dzielnicę Murcki i budowa drugiego toru połączenia Katowice - Rybnik na odcinku Katowice Ligota - Orzesze Jaśkowice.

W trybie projektuj i buduj PLK zamówiły w październiku 2024 r. "Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice-Ruda Kochłowice-Katowice liniami kolejowymi nr 141 na odcinku Gliwice-Ruda Kochłowice, 164 na odcinku Ruda Kochłowice-Hajduki i 651 Hajduki - Gottwald".

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