Energetyka

W przyszłym tygodniu ceny paliw spadną, o ile rząd przedłuży pakiet CPN

Jeśli pakiet CPN zostanie przedłużony na dotychczasowych zasadach, to ceny benzyny mogą spaść o ok.10-15 gr/l a oleju napędowego o 25 gr/l - przekazało w piątek biuro Reflex. W przeciwnym wypadku ceny paliw wzrosną.

Pap

12 czerwca 2026, 18:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: ARC/Krystian Krawczyk

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw

fot: ARC/Krystian Krawczyk

Jeśli pakiet CPN zostanie przedłużony na dotychczasowych zasadach, to ceny benzyny mogą spaść o ok.10-15 gr/l a oleju napędowego o 25 gr/l - przekazało w piątek biuro Reflex. W przeciwnym wypadku ceny paliw wzrosną.

Ze względu na spadek cen ropy i paliw na międzynarodowym rynku dalsze przedłużanie rządowego pakietu osłonowego "Ceny Paliwa Niżej" (CPN) stoi pod znakiem zapytania - wskazali analitycy biura Reflex.

"Zaczynają się realizować warunki, przy których minister energii zapowiadał stopniowe wycofywanie się z pakietu CPN. Czy zatem wystarczy jednodniowy spadek cen ropy w okolice 87 dolarów/bbl (baryłkę) i kolejna zapowiedź podpisania porozumienia USA - Iran, aby w całości wycofać się z programu CPN? Decyzje powinniśmy poznać niebawem" - napisali.

Według nich, jeśli pakiet zostanie przedłużony na dotychczasowych zasadach, ceny benzyny mogą spaść o ok. 10-15 groszy na litrze, a oleju napędowego - nawet o 25 gr/l.

"Jeśli przedłużenia pakietu nie będzie, to od wtorku 16 czerwca podrożeją benzyny i olej napędowy, a obniżki około 6 groszy na litrze będziemy notować w przypadku autogazu" - dodali.

Według monitoringu biura Reflex, średnia cena benzyny 95 wynosiła w czwartek 5,88 zł/l i spadła o 0,05 zł/l w porównaniu z poprzednim tygodniem. Benzyna 98 kosztowała średnio 6,53 zł/l i była droższa o 0,01zł/l. Olej napędowy kosztował 6,34 zł/l po podwyżce o 0,03 zł/l, natomiast autogaz kosztował 3,51 zł/l po spadku o 0,05 zł/l.

Do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Dodatkowo codziennie w dni robocze Minister Energii ogłasza maksymalne detaliczne ceny benzyny i oleju napędowego.

Powiązane tematy:

paliwo ceny paliw gospdarka

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Energetyka

Transformacja energetyczna Polski: Co czeka węgiel? Kluczowa konferencja już w październiku

W październiku w Zakopanem, pod auspicjami Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, spotkają się eksperci z najbardziej prestiżowych ośrodków naukowych naszego kraju. W centrum uwagi pojawią się zagadnienia związane m.in. z bezpieczeństwem energetycznym, rynkiem surowcowym i dekarbonizacją.

Artykuł sponsorowany

Likwidacja kolizji elektroenergetycznych na obszarze Tauron Dystrybucja – perspektywa wykonawcy

Na Górnym Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w większej części województwa małopolskiego dominującym operatorem systemu dystrybucyjnego jest Tauron Dystrybucja. Praktycznie każda likwidacja kolizji elektroenergetycznej w tym regionie – przy inwestycji drogowej, deweloperskiej, przemysłowej czy nowej farmie PV – odbywa się więc w jego procedurach i pod jego nadzorem. 

Energetyka atomowa

Resort energii chce wybrać partnera dla drugiej elektrowni jądrowej w 2027 roku

Resort energii chce wybrać partnera do budowy drugiej elektrowni jądrowej w przyszłym roku - poinformował w piątek wiceminister energii Wojciech Wrochna. Preferowane lokalizacje drugiej elektrowni to wciąż Bełchatów i Konin.

Gaz

Ceny gazu w Europie spadają, bo prezydent USA twierdzi, że porozumienie z Iranem jest bliskie

Ceny gazu w Europie spadają po tym, jak prezydent USA Donald Trump stwierdził, że porozumienie USA-Iran jest bliskie - informują maklerzy.