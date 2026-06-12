Jeśli pakiet CPN zostanie przedłużony na dotychczasowych zasadach, to ceny benzyny mogą spaść o ok.10-15 gr/l a oleju napędowego o 25 gr/l - przekazało w piątek biuro Reflex. W przeciwnym wypadku ceny paliw wzrosną.

Jeśli pakiet CPN zostanie przedłużony na dotychczasowych zasadach, to ceny benzyny mogą spaść o ok.10-15 gr/l a oleju napędowego o 25 gr/l - przekazało w piątek biuro Reflex. W przeciwnym wypadku ceny paliw wzrosną.

Ze względu na spadek cen ropy i paliw na międzynarodowym rynku dalsze przedłużanie rządowego pakietu osłonowego "Ceny Paliwa Niżej" (CPN) stoi pod znakiem zapytania - wskazali analitycy biura Reflex.

"Zaczynają się realizować warunki, przy których minister energii zapowiadał stopniowe wycofywanie się z pakietu CPN. Czy zatem wystarczy jednodniowy spadek cen ropy w okolice 87 dolarów/bbl (baryłkę) i kolejna zapowiedź podpisania porozumienia USA - Iran, aby w całości wycofać się z programu CPN? Decyzje powinniśmy poznać niebawem" - napisali.

Według nich, jeśli pakiet zostanie przedłużony na dotychczasowych zasadach, ceny benzyny mogą spaść o ok. 10-15 groszy na litrze, a oleju napędowego - nawet o 25 gr/l.

"Jeśli przedłużenia pakietu nie będzie, to od wtorku 16 czerwca podrożeją benzyny i olej napędowy, a obniżki około 6 groszy na litrze będziemy notować w przypadku autogazu" - dodali.

Według monitoringu biura Reflex, średnia cena benzyny 95 wynosiła w czwartek 5,88 zł/l i spadła o 0,05 zł/l w porównaniu z poprzednim tygodniem. Benzyna 98 kosztowała średnio 6,53 zł/l i była droższa o 0,01zł/l. Olej napędowy kosztował 6,34 zł/l po podwyżce o 0,03 zł/l, natomiast autogaz kosztował 3,51 zł/l po spadku o 0,05 zł/l.

Do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Dodatkowo codziennie w dni robocze Minister Energii ogłasza maksymalne detaliczne ceny benzyny i oleju napędowego.