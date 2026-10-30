Natomiast pytane przez PAP supermarkety będą działać w standardowych godzinach. Jak poinformowała sieć Biedronka, w piątek i sobotę ponad 3 tys. sklepów tej sieci będzie otwartych co najmniej do godz. 23.30. Z kolei Lidl podał, że jego placówki pozostaną w tych dniach czynne do godz. 23 lub dłużej. Również do godz. 23 będzie można zrobić zakupy w sklepach Netto.

Nie wszystkie sieci planują jednak wydłużyć godziny pracy przed 1 listopada. Sieć Kaufland poinformowała, że jej supermarkety będą w piątek i sobotę czynne w standardowych godzinach. Także sklepy własne sieci Carrefour nie będą otwarte dłużej niż na co dzień. Decyzję o wydłużeniu godzin pracy mogą natomiast podjąć właściciele poszczególnych sklepów franczyzowych Carrefour.

Dzień Wszystkich Świętych, obchodzony 1 listopada, jest ustawowo wolny od pracy, w związku z czym większość sklepów jest tego dnia nieczynna. W tym roku wypada on dodatkowo w niedzielę. Za złamanie zakazu handlu w niedziele i święta grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów - kara ograniczenia wolności.