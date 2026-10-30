Gospodarka

W piątek i sobotę przed dniem Wszystkich Świętych dyskonty będą otwarte dłużej

Przed dniem Wszystkich Świętych niektóre dyskonty wydłużają godziny otwarcia swoich sklepów - wynika z uzyskanych przez PAP informacji.

Pap

30 października 2026, 07:59
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: ARC/Krystian Krawczyk

Część sklepów będzie w piątek i sobotę pracować dłużej

fot: ARC/Krystian Krawczyk

Przed dniem Wszystkich Świętych niektóre dyskonty wydłużają godziny otwarcia swoich sklepów - wynika z uzyskanych przez PAP informacji.

Natomiast pytane przez PAP supermarkety będą działać w standardowych godzinach. Jak poinformowała sieć Biedronka, w piątek i sobotę ponad 3 tys. sklepów tej sieci będzie otwartych co najmniej do godz. 23.30. Z kolei Lidl podał, że jego placówki pozostaną w tych dniach czynne do godz. 23 lub dłużej. Również do godz. 23 będzie można zrobić zakupy w sklepach Netto. 

Nie wszystkie sieci planują jednak wydłużyć godziny pracy przed 1 listopada. Sieć Kaufland poinformowała, że jej supermarkety będą w piątek i sobotę czynne w standardowych godzinach. Także sklepy własne sieci Carrefour nie będą otwarte dłużej niż na co dzień. Decyzję o wydłużeniu godzin pracy mogą natomiast podjąć właściciele poszczególnych sklepów franczyzowych Carrefour. 

Dzień Wszystkich Świętych, obchodzony 1 listopada, jest ustawowo wolny od pracy, w związku z czym większość sklepów jest tego dnia nieczynna. W tym roku wypada on dodatkowo w niedzielę. Za złamanie zakazu handlu w niedziele i święta grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów - kara ograniczenia wolności.

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