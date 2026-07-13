Kraj i Świat

W lipcu "mała reforma" Czystego Powietrza

20 lipca zaczną obowiązywać pierwsze zmiany w programie "Czyste Powietrze" zakładające m.in. wyższe wsparcie na termomodernizację - zapowiedziało w poniedziałek kierownictwo NFOŚiGW. Dodano, że bon na audyt ma się pojawić w drugiej połowie roku.

Pap

13 lipca 2026, 15:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: ARC/Andrzej Bęben

W ramach programu można ubiegać się o dotację do termomodernizacji domu

fot: ARC/Andrzej Bęben

20 lipca zaczną obowiązywać pierwsze zmiany w programie "Czyste Powietrze" zakładające m.in. wyższe wsparcie na termomodernizację - zapowiedziało w poniedziałek kierownictwo NFOŚiGW. Dodano, że bon na audyt ma się pojawić w drugiej połowie roku.

Przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazali na poniedziałkowej konferencji, że "mała reforma" programu Czyste Powietrze wejdzie w życie 20 lipca.

Zmiany mają usprawnić inwestycje

Jak przekonywała prezes Funduszu Dorota Zawadzka-Stępniak, zmiany w programie przyczynią się do usprawniania inwestycji termomodernizacyjnych przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa wydawania publicznych środków na ten cel. Dodała, że celem lipcowej zmiany jest uproszczenie programu i rozszerzenie grona potencjalnych beneficjentów.

W ramach lipcowych zmian przewidziano m.in. wyższe wsparcie na termomodernizację (dodatkowe 10 proc. na wybrane prace), nowe wyjątki od zasady 3 lat własności nieruchomości uprawniającej do skorzystania z programu czy więcej czasu na rozliczenie zaliczki (180 zamiast 120 dni).

Szefowa NFOŚiGW poinformowała też, że zapowiadany wcześniej tzw. bon na audyt miałby się pojawić w drugiej połowie roku.

Wiceprezes Funduszu Robert Gajda przekazał, że NFOŚiGW odejdzie od dofinansowania do ogrzewania elektrycznego innego niż pompy ciepła. Do końca 2026 roku obowiązywać będzie okres przejściowy. Gajda dodał, że jesienią odbędą się rozmowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) na temat kolejnych zmian w programie "Czyste Powietrze", na które musi zgodzić się bank. Te zmiany z kolei miały zacząć obowiązywać od 2027 roku.

Powiązane tematy:

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