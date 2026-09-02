W lipcu br. droższy węgiel dla energetyki i ciepłownictwa

Krajowy węgiel dostarczany z kopalń do energetyki w lipcu 2026 r. był droższy o 1,9 proc. niż w czerwcu br., a węgiel dla ciepłownictwa podrożał o 4,6 proc. - wynika z najnowszych indeksów cenowych ARP.

Krajowy węgiel dostarczany z kopalń do energetyki w lipcu 2026 r. był droższy o 1,9 proc. niż w czerwcu br., a węgiel dla ciepłownictwa podrożał o 4,6 proc. - wynika z najnowszych indeksów cenowych ARP.

Wobec lipca 2025 r. węgiel dla energetyki był w lipcu br. tańszy o 11,3 proc., a węgiel dla ciepłownictwa - tańszy o 1,6 proc.

Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) co miesiąc publikuje indeksy obrazujące poziom krajowych cen węgla dla energetyki i ciepłownictwa.

Zgodnie z najnowszymi danymi wartość krajowego indeksu węgla dla energetyki wyniosła w lipcu 297,99 zł za tonę (w ujęciu jakościowym 13,77 zł za gigadżul wytworzonej z węgla energii) wobec 292,50 zł za tonę (13,62 zł za gigadżul) w czerwcu, 305,21 zł za tonę (14,04 zł za gigadżul) w maju, 308,46 zł (14,12 zł za gigadżul) w kwietniu i 294,37 zł (294,37 za gigadżul) w marcu br.

Indeks węgla dla ciepłownictwa osiągnął w lipcu wartość 424,03 zł za tonę (18,34 zł za megadżul) wobec 405,38 zł za tonę (17,66 za gigadżul) w czerwcu, 406,88 zł za tonę (17,54 za gigadżul) w maju, 407,38 zł (17,69 za gigadżul) w kwietniu i 392,25 zł (16,99 za gigadżul) w marcu 2026 r.

Ceny węgla na świecie były nadal stabilne

Z danych ARP wynika też, że w lipcu 2026 r. ceny węgla na świecie były nadal stabilne - w zachodnioeuropejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) nie zmieniły się w porównaniu z lipcem 2026 r. i były niższe o 0,6 proc. niż w tym samym miesiącu rok wcześniej.

W przeliczeniu na warunki portów ARA wartość polskich indeksów wyniosła w lipcu 2026 r. 91,47 dolarów za tonę węgla dla energetyki oraz 121,86 dolarów za tonę węgla dla ciepłownictwa.

Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła. Agencja oblicza je wspólnie z Towarową Giełdą Energii.

Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła).

Średnia wartość indeksu PSCMI1 dla II kw. 2026 r. wyniosła 302,28 zł za tonę (13,94 zł za gigadżul), co oznacza, że w porównaniu z II kw. 2025 r. zmalał on o 14,4 proc., a w porównaniu do I kwartału 2026 r. zmalał o 2,1 proc.