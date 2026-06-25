W kopalniach JSW licealiści przeprowadzili pokazy udzielania pierwszej pomocy
Młodzież z klas ratowniczych II LO w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie prowadziła pokazy udzielania pierwszej pomocy na fantomach. Akcję zorganizowano w ruchu Szczygłowice oraz ruchu Knurów.
fot: NSZZ "S" KWK Knurów-Szczygłowice
Pokazy udzielania pierwszej pomocy w ruchu Knurów
fot: NSZZ "S" KWK Knurów-Szczygłowice
Młodzież z klas ratowniczych II LO w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie prowadziła pokazy udzielania pierwszej pomocy na fantomach. Akcję zorganizowano w ruchu Szczygłowice oraz ruchu Knurów.
Oprócz pokazów udzielania pierwszej pomocy na fantomach, uczniowie wykonywali także dla pracowników podstawowe badania profilaktyczne, jak mierzenie ciśnienie, tętna, badanie saturacji krwi czy poziomu glukozy.
- To doskonały przykład tego, jak wiedza i umiejętności zdobywane w klasach ratowniczych przekładają się na realne działania na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia. Pokazy pierwszej pomocy oraz badania profilaktyczne nie tylko promują właściwe postawy, ale również zwiększają świadomość zdrowotną wśród pracowników - napisali w mediach społecznościowych organizatorzy akcji.
Organizatorami niezwykłej akcji byli: NSZZ Solidarność KWK Knurów-Szczygłowice, Stowarzyszenie „Wspieramy” oraz Dział BHP.