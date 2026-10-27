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Górnictwo

W kopalni rusza projekt metanowy. Będzie prąd i ciepło

Gaz kopalniany, który będzie eksploatowany z podziemnych wyrobisk likwidowanej kopalni jeszcze przez długie lata, zawiera ponad 40 proc. metanu nadającego się do wykorzystania w celach energetycznych.

Kajetan Berezowski

Kajetan Berezowski

27 października 2026, 14:01
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: arc.okd

Metan wydobywany jest na powierzchnię przez stację odmetanowania w ruchu Północ kopalni ČSM, gdzie zainstalowano jednostkę kogeneracyjną.

fot: arc.okd

Gaz kopalniany, który będzie eksploatowany z podziemnych wyrobisk likwidowanej kopalni jeszcze przez długie lata, zawiera ponad 40 proc. metanu nadającego się do wykorzystania w celach energetycznych.

Niespełna dziewięć miesięcy od momentu zakończenia wydobycia w kopalni ČSM, czeska spółka OKD uruchamia tam jednostkę kogeneracyjną, która będzie produkować energię elektryczną i ciepło z gazu kopalnianego na własne potrzeby i na sprzedaż. Pierwszy projekt po zakończeniu wydobycia znacząco obniży koszty zakupu energii elektrycznej ze źródeł zewnętrznych. Inwestycja wyniosła 23 mln koron czyli ok. 4 mln 150 tys. zł.

Przewidywany okres zwrotu inwestycji to 5 lat

- Rozpoczynamy eksploatację próbną jednostki kogeneracyjnej, która będzie działać do osiągnięcia 10 dni ciągłej pracy. Następnie złożymy wniosek o ostateczne zatwierdzenie – powiedział Václav Maršálek, kierownik Działu Energii i Administracji w OKD

Jednostka kogeneracyjna do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła będzie produkować 1 MW energii elektrycznej i 1,3 MW ciepła na godzinę z gazu kopalnianego. Energia cieplna będzie dostarczana do centralnego systemu ciepłowniczego w ruchach ČSM Północ i Południe, a energia elektryczna do sieci elektroenergetycznej zakładu. Po zakończeniu robót likwidacyjnych kopalni, produkowana energia elektryczna pokryje większość zużycia OKD, co znacznie obniży koszty jej zakupu. Nadwyżki energii będą dostarczane odbiorcom zewnętrznym.

- OKD złożyła już wnioski o koncesje na produkcję energii elektrycznej i ciepła, które spodziewamy się otrzymać do końca roku. Będziemy mogli rozpocząć pełną działalność w styczniu 2027 r. – dodał Václav Maršálek.

Gaz kopalniany, który będzie eksploatowany z podziemnych wyrobisk likwidowanej kopalni jeszcze przez długie lata, zawiera ponad 40 proc. metanu nadającego się do wykorzystania w celach energetycznych. W kopalni i wyrobiskach poeksploatacyjnych przygotowano rurociąg odgazowujący. Metan wydobywany jest na powierzchnię przez stację odmetanowania w ruchu Północ kopalni ČSM, gdzie zainstalowano jednostkę kogeneracyjną.

- W przetargu ocenialiśmy różne rozwiązania technologiczne, cenę zakupu, parametry techniczne, niezawodność sprzętu, ale także możliwości, jeśli chodzi o spalanie metanu, którego skład może ulegać wahaniom. Wybraliśmy jednostkę austriackiej firmy Jenbacher – uściślił Martin Dohnal, kierownik projektu energetycznego.

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