W Katowicach powstaną kolejne parki kieszonkowe

Cztery nowe parki kieszonkowe powstaną w tym roku w Katowicach. Zakład Zieleni Miejskiej otworzył oferty na realizacje miejsc odpoczynku i rekreacji przy ulicach Przelotowej, Dębowej, Oswobodzenia oraz Podhalańskiej – informują w Urzędzie Miasta Katowice.

Cztery nowe parki kieszonkowe powstaną w tym roku w Katowicach. Zakład Zieleni Miejskiej otworzył oferty na realizacje miejsc odpoczynku i rekreacji przy ulicach Przelotowej, Dębowej, Oswobodzenia oraz Podhalańskiej – informują w Urzędzie Miasta Katowice.

Katowicki Zakład Zieleni Miejskiej zaplanował na realizację inwestycji blisko 700 tys. zł. W przetargu zgłosiły się trzy firmy i wszystkie oferty mieszczą się w zaplanowanym budżecie, a najniższa z nich opiewa na niecałe 684 tys. zł. Wybrany wykonawca będzie miał niespełna pięć miesięcy na realizację wszystkich parków od momentu podpisania umowy.

– Zieleń w mieście to dziś nie tylko estetyka, ale przede wszystkim jakość życia mieszkańców. Parki kieszonkowe pozwalają zmieniać niewielkie, często zaniedbane przestrzenie, w miejsca spotkań, odpoczynku i lokalnej integracji. Każdy z tych projektów odpowiada na potrzeby konkretnej dzielnicy i pokazuje, że nawet małe przestrzenie mogą mieć wielką wartość dla mieszkańców – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Mo-Rawa 1 – kameralna strefa odpoczynku

Teren przy ul. Przelotowej, położony nad rzeką Rawą, zostanie przekształcony w kameralną strefę odpoczynku. Obecnie jest to trawiasty obszar wykorzystywany głównie jako ciąg pieszy. Projekt zakłada rewitalizację przestrzeni oraz nadanie jej funkcji rekreacyjnej.

Centralnym elementem będzie nawierzchnia żwirowa wyznaczająca układ rabat i miejsc do siedzenia. Ławki będą rozmieszczone w sposób wpisujący się naturalnie w otoczenie. Skarpy obsadzone zostaną roślinami okrywowymi, a dodatkowo przestrzeń wzbogacą krokusy i cebulice sadzone pod koronami drzew.

Ślad dawnego sadu przy ul. Dębowej

Przy ul. Dębowej 89 powstanie park nawiązujący do historii tego miejsca. Do roku 2013 znajdował się tu niewielki dom z sadem i zabudowaniami gospodarczymi. Projektanci wykorzystali ten kontekst, planując układ skweru w obrysie dawnych fundamentów, a przejścia zaakcentowali cegłą symbolicznie przypominającą dawną zabudowę.

W głębi parku pojawi się niewielki plac przy obumarłym pniu starego drzewa owocowego. Znajdzie się tam także tablica edukacyjna poświęcona znaczeniu martwego drzewa. Nowe nasadzenia będą kontynuacją dawnego sadu – pojawią się m.in. jabłonie ozdobne, dzikie jabłonie oraz czeremcha pospolita.

Czarny Ogród inspirowany historią regionu

Przy ul. Oswobodzenia 57, w dzielnicy Janów-Nikiszowiec, powstanie park inspirowany górniczą historią regionu. Kompozycja przestrzeni będzie nawiązywać do struktury chemicznej węgla kamiennego.

Wśród nasadzeń dominować będą paprocie – rośliny charakterystyczne dla okresu karbonu, którego materia organiczna przyczyniła się do powstania pokładów węgla. Oprócz stref zieleni zaplanowano również tablice edukacyjne, polanę rekreacyjną, ścieżkę sensoryczną oraz tor przeszkód. Wejście do parku zostanie wytyczone w miejscu dawnego wejścia do budynku, który niegdyś znajdował się na tym terenie.

Wielofunkcyjne miejsce rekreacji

Nowy park przy ul. Podhalańskiej w Bogucicach powstanie w miejscu obecnego pasa zieleni pomiędzy ciągiem pieszym a granicą cmentarza. Dziś przestrzeń pełni głównie funkcję przejściową, jednak projekt zakłada jej przekształcenie w wielofunkcyjne miejsce rekreacji dla mieszkańców w różnym wieku.

Przestrzeń zostanie podzielona na kilka stref. Pojawi się część buforowa oddzielająca park od cmentarza, a także elementy rekreacyjne – stolik do gry w szachy, stół do tenisa stołowego, huśtawka i ławki. Ważnym elementem będą również naturalistyczne rabaty wielogatunkowe z krzewami, bylinami, trawami ozdobnymi oraz drzewami owocowymi. W jednym z sektorów powstanie łąka kwietna.

Z myślą o pasażerach komunikacji miejskiej przy przystanku zaplanowano niewielki zagajnik z jarzębem szwedzkim oraz miejskie siedziska ustawione w cieniu drzew.

Parki kieszonkowe i mikrolasy w Katowicach

Parki kieszonkowe to niewielkie tereny zielone tworzone w gęsto zabudowanych obszarach miejskich. Poprawiają jakość życia mieszkańców poprzez zapewnienie przestrzeni do odpoczynku i rekreacji. Dodatkowo wpływają korzystnie na lokalny mikroklimat oraz tworzą miejsca sprzyjające bytowaniu owadów i drobnych zwierząt. Zazwyczaj powierzchnia takich parków nie przekracza 5 tys. m².

- Idea parków kieszonkowych zyskuje coraz większą popularność na całym świecie. Tego typu realizacje powstają w wielu europejskich miastach, a Katowice również podążają za tym trendem. Oprócz parków kieszonkowych w ostatnim czasie w Katowicach powstają mikrolasy – podkreśla Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Obecnie zasadzone są cztery z nich – na osiedlu Paderewskiego, przy Rynku u zbiegu ulic Wincklera i Skargi, na osiedlu Witosa, a także w parku Budnioka. Ten ostatni powstał w ramach współpracy z miastem partnerskim Saint-Étienne i pojawiły się w nim francuskie odmiany drzew.