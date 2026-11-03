Górnictwo

W Indiach mocno stawiają na węgiel. Duży wzrost produkcji w październiku

Produkcja węgla w indyjskich kopalniach wzrosła w październiku o 42 proc. porównując rok do roku – pisze BusinessWorld. 

Robert Passia

Robert Passia

3 listopada 2026, 10:20
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Coal India

Kopalnia węgla w Indiach.

fot: Coal India

Produkcja węgla w indyjskich kopalniach wzrosła w październiku o 42 proc. porównując rok do roku – pisze BusinessWorld. 

Zgodnie z danymi indyjskiego Ministerstwa Węgla, produkcja w kopalniach własnych i komercyjnych osiągnęła w październiku 22,03 mln ton. To spory wzrost w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku, gdy produkcja węgla wyniosła 15,49 mln ton. 

Wzrost ten jest odzwierciedleniem utrzymującej się dynamiki działalności górniczej wspieranej przez zwiększoną efektywność operacyjną, wyższą produktywność i lepsze wykorzystanie mocy wydobywczych – cytuje oświadczenie Ministerstwa Węgla portal BusinessWorld.

Otworzą kolejną kopalnię

Portal przypomina też, że pozwolenie na otwarcie otrzymała w październiku kopalnia  węgla Lohari w stanie Jharkhand, która czekała na uruchomienie przez kilka lat. Tym samym liczba kopalń działających w Indiach na własny użytek i w celach komercyjnych wzrośnie do 87.

Oczekuje się, że uruchomienie systemu jeszcze bardziej wzmocni krajową produkcję węgla i poprawi dostępność dostaw. Tamtejszy rząd dąży też do zwiększenia samowystarczalności w zakresie surowca, który jest kluczowy dla krajowego przemysłu zgodnie z wizją Atmanirbhar Bharat (samowystarczalne Indie) – czytamy w BusinessWorld.

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