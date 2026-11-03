Produkcja węgla w indyjskich kopalniach wzrosła w październiku o 42 proc. porównując rok do roku – pisze BusinessWorld.

Produkcja węgla w indyjskich kopalniach wzrosła w październiku o 42 proc. porównując rok do roku – pisze BusinessWorld.

Zgodnie z danymi indyjskiego Ministerstwa Węgla, produkcja w kopalniach własnych i komercyjnych osiągnęła w październiku 22,03 mln ton. To spory wzrost w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku, gdy produkcja węgla wyniosła 15,49 mln ton.

Wzrost ten jest odzwierciedleniem utrzymującej się dynamiki działalności górniczej wspieranej przez zwiększoną efektywność operacyjną, wyższą produktywność i lepsze wykorzystanie mocy wydobywczych – cytuje oświadczenie Ministerstwa Węgla portal BusinessWorld.

Otworzą kolejną kopalnię

Portal przypomina też, że pozwolenie na otwarcie otrzymała w październiku kopalnia węgla Lohari w stanie Jharkhand, która czekała na uruchomienie przez kilka lat. Tym samym liczba kopalń działających w Indiach na własny użytek i w celach komercyjnych wzrośnie do 87.

Oczekuje się, że uruchomienie systemu jeszcze bardziej wzmocni krajową produkcję węgla i poprawi dostępność dostaw. Tamtejszy rząd dąży też do zwiększenia samowystarczalności w zakresie surowca, który jest kluczowy dla krajowego przemysłu zgodnie z wizją Atmanirbhar Bharat (samowystarczalne Indie) – czytamy w BusinessWorld.