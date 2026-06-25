Co ze złożem Dębieńsko i JSW? Jak działa system aktywizacji zawodowej w górniczej spółce? Jaka powinna być transformacja naszego regionu? I jak zagospodarować infrastrukturę techniczną likwidowanych zakładów górniczych? O tym m.in. przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Trybuny Górniczej, która ukaże się już w najbliższy piątek 26 czerwca.

Co ze złożem Dębieńsko i JSW? Jak działa system aktywizacji zawodowej w górniczej spółce? Jaka powinna być transformacja naszego regionu? I jak zagospodarować infrastrukturę techniczną likwidowanych zakładów górniczych? O tym m.in. przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Trybuny Górniczej, która ukaże się już w najbliższy piątek 26 czerwca.

W tym numerze TG nasz czołówkowy materiał dotyczy złoża Dębieńsko. Minister klimatu i środowiska udzielił Jastrzębskiej Spółce Węglowej koncesji na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego i metanu z pokładów węgla Debieńsko 1.

„To strategiczny krok, który otwiera drogę do znaczącego zwiększenia zasobów węgla koksowego oraz wydłużenia perspektywy funkcjonowania kopalni Knurów-Szczygłowice. Złoże Dębieńsko 1 położone jest wzdłuż wschodniej granicy kopalni Knurów-Szczygło wice, co umożliwia jego przyszłe zagospodarowanie z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury podziemnej i powierzchniowej” – piszą w tekście „Zapadła przełomowa decyzja. JSW wreszcie z koncesją” red. Monika Krężel i Tomasz Czoik.

„PGG uruchamia system aktywizacji zawodowej” - taki tytuł ma tekst red. Aldony Minorczyk-Cichy o uruchomieniu przez spółkę górniczą portalu internetowego, którego celem jest łączenie pracowników odchodzących z branży z potencjalnymi pracodawcami. „System Aktywizacji Zawodowej (saz.pgg.pl) to platforma, która ułatwi kontakt osobom odchodzącym ze spółki w ramach narzędzi osłonowych (Jednorazowych Odpraw Pieniężnych) z pracodawcami poszukującymi wykwalifikowanych kandydatów” – pisze autorka w tekście.

W najnowszym numerze TG polecamy także tekst red. Kajetana Berezowskiego „Śląsk cyfrowy i bezpieczny” o tym, jak Państwowa Służba Geologiczna może pomagać miastom w prowadzeniu złożonych projektów rewitalizacyjnych i środowiskowych. „Wiele razy mówiono już, że transformacja Śląska powinna być sprawiedliwa, zrównoważona, nowoczesna, zielona, ambitna i innowacyjna. Prof. Artur Dyczko, dyrektor Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB, dopisał do tej listy słowo: bezpieczna. To nowa wizja cyfrowego i bezpiecznego Śląska – regionu, który dzięki danym, mapom, modelom, monitoringowi i cyberodporności będzie potrafił nie tylko przechodzić transformację, ale także ją rozumieć, monitorować i zabezpieczać” – zwraca uwagę autor.

Transformacja energetyczna i likwidacja kopalń węgla w Europie wymusza z jednej strony konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł energii i ciepła, a z drugiej strony – zagospodarowanie infrastruktury technicznej likwidowanych zakładów górniczych. Red. Kajetan Berezowski w tekście „Ciepło z wód kopalnianych” pisze o projekcie GeoSolar. Opiera się on na idei wykorzystania energii geotermalnej wód kopalnianych i energii słonecznej. Jego założenia przedstawili naukowcy z Głównego Instytutu Górnictwa.

W tym numerze TG zachęcamy także do przeczytania rozmowy z Jarosławem Zagórowskim, dyrektorem Głównego Instytutu Górnictwa.

Publikujemy również felieton Jacka Korskiego, piszemy o sytuacji JSW na rynku stali i koksu, a także o ważnej inwestycji w Walcowni Blach Batory.

Jak zwykle w Górniczej Czytelnicy na pewno znajdą wiele interesujących materiałów.

Zapraszamy do lektury.