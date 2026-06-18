Co po węglu i górnictwie? Przemysł obronny albo kosmiczny? Czy da się połączyć Katowice z Ostrawą? I o co chodzi z tym poszukiwaniem elementu kombajnu pozostawionego kilkadziesiąt lat temu na dole kopalni? O tym m.in. przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Trybuny Górniczej, która ukaże się już w najbliższy piątek, 19 czerwca.

Co po węglu i górnictwie? Przemysł obronny albo kosmiczny? Czy da się połączyć Katowice z Ostrawą? I o co chodzi z tym poszukiwaniem elementu kombajnu pozostawionego kilkadziesiąt lat temu na dole kopalni? O tym m.in. przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Trybuny Górniczej, która ukaże się już w najbliższy piątek, 19 czerwca.

W tym numerze TG nasz czołówkowy materiał dotyczy konferencji „Trójkąt Transformacji”, zorganizowanej przez Wydawnictwo Gospodarcze (właściciela „Trybuny Górniczej” i portalu nettg.pl), podczas której eksperci, samorządowcy i przedstawiciele biznesu debatowali o tym, jak przekształcić tradycyjny region przemysłowy w globalnego lidera innowacji i nowych technologii.

Podczas konferencji Leszek Pietraszek, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii odniósł się do doświadczeń innych regionów górniczych, jak Zagłębie Ruhry w Niemczech. „Ten region był dla nas przez wiele lat wzorcem i również fantastycznie się rozwijał. Jednak dzisiaj sam boryka się z brakiem kolejnego impulsu rozwojowego. Jesteśmy więc w fajnym momencie – dużo osiągnęliśmy i możemy być wzorcem transformacji. Natomiast jeśli teraz nie znajdziemy kolejnych impulsów i pomysłów na region, a na to nałoży się nadchodząca perspektywa unijna, w której tracimy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji i pewnie stracimy też znaczną część środków, to możemy – mówiąc obrazowo – zacząć więdnąć. A tego byśmy nie chcieli, bo tracąc dynamikę, ciężko będzie ją od budować” – cytowaliśmy przewodniczącego w tekście zatytułowanym „Śląsk szuka nowego impulsu, by nie zacząć „więdnąć”. Pod materiałem podpisany był nasz zespół redakcyjny – Aldona Minorczyk-Cichy, Monika Krężel, Tomasz Czoik i Maciej Poloczek.

Polecamy również tekst redaktora naczelnego Tomasza Czoika o tym, jak zapamiętał transformację górnictwa lat 90. na swoim rudzkim podwórku. „Mnie jest znacznie łatwiej odpowiedzieć na pytanie, jak ta transformacja nie powinna wyglądać. Transformacja nie powinna sprawiać, że ludzie przegrywają swoje życie. Z pewnością nie powinna być też ponurą inspiracją dla twórców filmowych dokumentujących regionalną katastrofę społeczną” – napisał autor w tekście „Od lanosów i futer do przegranego życia”.

„Gotowi na nową metropolię?” - taki tytuł ma z kolei tekst red. Kajetana Berezowskiego, który w ubiegłym tygodniu był jednym z uczestników konferencji w Ostrawie. „Czescy samorządowcy nalegają na szybkie powołanie do życia metropolii, która połączyłaby Katowice z Ostrawą. Ogłosili to podczas dorocznego, XXXII Spotkania Biznesu Czech, Polski i Słowacji, które odbyło się w ub. tygodniu w ostrawskim magistracie. Uczestnikom konferencji przed stawiono projekt Memorandum o współpracy pomiędzy Stołecznym Miastem Ostrawa a Miastem Katowice w sprawie wspólnego rozwoju transgranicznego obszaru metropolitalnego” – pisze autor.

W najnowszym numerze TG polecamy też tekst red. Moniki Krężel „Znaleziono głowicę kombajnu ścianowego”. Otóż w Kopalni Guido w Zabrzu sukcesem zakończyła się akcja poszukiwawcza elementu kombajnu KDS-1. Wyrobiska, które przez 30 lat pozostawały niedostępne, przeszukali ratownicy z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Dzięki przeprowadzonej analizie za chowanych map, dokumentacji technicznej oraz relacji byłych pracowników udało się wskazać miejsce, w którym mogły się znajdować elementy kombajnu KDS-1 (głowica urabiająca). Działania poszukiwawcze przeprowadzono 15 czerwca.

W tym numerze TG publikujemy również felieton Jacka Korskiego. Jak zwykle w Górniczej Czytelnicy na pewno znajdą wiele interesujących materiałów.

Zapraszamy do lektury.