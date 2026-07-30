Jest raport o powiatach odchodzących od węgla. Kto ucierpi najbardziej? Jak pracują kopalnie podczas upałów? I dlaczego ETS wymaga zmian? I czy to możliwe, że młodzi garną się do studiowania górnictwa? O tym m.in. przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Trybuny Górniczej, która ukaże się już w najbliższy piątek 31 lipca.

Jest raport o powiatach odchodzących od węgla. Kto ucierpi najbardziej? Jak pracują kopalnie podczas upałów? I dlaczego ETS wymaga zmian? I czy to możliwe, że młodzi garną się do studiowania górnictwa? O tym m.in. przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Trybuny Górniczej, która ukaże się już w najbliższy piątek 31 lipca.

W tym numerze TG nasz czołówkowy materiał dotyczy przyszłości gmin górniczych. Fundacja Instrat przygotowała raport o odejściu od węgla w Polsce i sąsiednich krajach. Czytamy w nim m. in. o powiatach, w których transformacja może przebiegać najtrudniej. Ten raport naprawdę warty jest przeczytania.

„Powiaty węglowe zaliczono w raporcie do 5 klastrów. Pierwszy to „przeciętne powiaty węglowe i powęglowe”, wśród których wymienione są m. in. Chorzów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice czy Zabrze. Drugi klaster zatytułowano jako „węglowy rdzeń”, mocno uzależniony od kopalń, których zamknięcie uderzy w finanse lokalnych społeczności i rynek pracy, czego przykładem ma być m. in. Jastrzębie-Zdrój” – pisze w tekście „Co czeka nasze górnicze gminy” red. Robert Passia.

„Nadchodzi fala upałów. Jak pracują kopalnie?” - taki tytuł ma tekst o porach roku, które mają wpływ na pracę kopalń. „Jakby na sprawę nie spojrzeć, każda pora roku ma wpływ na ruch zakładu górniczego. Zimą lodowate powietrze trzeba podgrzewać, ale tylko w szybach wdechowych bowiem pomimo panującego chłodu w niewielkim stopniu przenosi się on na rejony wydobywcze. Jesienią zmieniające się często ciśnienie atmosferyczne ma kolosalne znaczenie dla bezpieczeństwa pracy kopalniach, w których obowiązuje zagrożenie metanowe. Należy mieć się na baczności Najmniejszy wpływ mają letnie upały na stan zagrożenia klimatycznego w wyrobiskach bardzo odległych od szybów” – podkreśla red. Kajetan Berezowski.

W najnowszym numerze TG polecamy także tekst „Takiego oblężenia górniczego wydziału nie było od lat! Skąd tylu kandydatów”. Okazuje się, że kierownictwo Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej musiało podjąć decyzję o zwiększeniu limitu przyjęć i uruchomieniu drugiej tury rekrutacji, dając tym samym szansę kolejnym zainteresowanym osobom na rozpoczęcie studiów. „Zdaniem przedstawicieli Wydziału młodzi ludzie coraz lepiej dostrzegają również zmieniające się znaczenie branży surowcowej dla bezpieczeństwa gospodarczego Polski i Europy. Dynamiczny rozwój projektów związanych z wydobyciem surowców krytycznych, transformacją energetyczną oraz nowoczesnymi technologiami sprawia, że zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych inżynierów systematycznie rośnie” – pisze red. Kajetan Berezowski.

Polecamy także do przeczytania tekst red. Aldony Minorczyk-Cichy. „W Świętochłowicach ostatnią kopalnię – ruch Polska (wcześniej kopalnia Deutschland) zamknięto 30 listopada 2000 r. Mimo to w mieście nie brakuje górniczych akcentów” – pisze autorka w tekście „Miasto węgla, ratuszy i górniczych witraży”.

W tym numerze TG zachęcamy także do przeczytania rozmowy z Mirosławą Nykiel, europosłanką Koalicji Obywatelskiej, członkinią ITRE – Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. „ETS wymaga zmian. Co już się nam udało? Po pierwsze, wpisaliśmy ETS2 do konkluzji Rady Europejskiej. Znalazł się tam zapis, że najpierw mówimy o zmniejszeniu cen energii i o bezpieczeństwie ludzi, a dopiero później o dodatkowych opłatach i obowiązkach. Po drugie, walczyliśmy o wiele spraw związanych z ETS-em. Podam kilka konkretów. To 7 miliardów euro ulg dla hut. To 14 miliardów euro na tańszy prąd. Po trzecie, osobiście złożyłam 200 poprawek do projektów przyszłej perspektywy finansowej i do budżetu” – przekonuje nasza rozmówczyni.

Publikujemy również felieton Jacka Korskiego, teksty o nowych funkcjach terenów poeksploatacyjnych czy polskiej drodze transformacji. W tym wydaniu TG mamy także garść ekologicznych informacji.

Jak zwykle w Górniczej Czytelnicy na pewno znajdą wiele interesujących materiałów.

Zapraszamy do lektury.