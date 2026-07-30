JSW: Do końca roku na funkcjonowanie potrzebne są aż 2 mld złotych

Sejmowa komisja ds. energii, klimatu i aktywów państwowych wysłuchała informacji na temat aktualnej sytuacji Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, perspektyw jej funkcjonowania i rozwoju oraz przedstawienia planu naprawczego. Posiedzenie odbyło się w środę po południu. Na funkcjonowanie spółki potrzebne są aż 2 mld zł do końca roku.

Sejmowa komisja ds. energii, klimatu i aktywów państwowych wysłuchała informacji na temat aktualnej sytuacji Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, perspektyw jej funkcjonowania i rozwoju oraz przedstawienia planu naprawczego. Posiedzenie odbyło się w środę po południu. Na funkcjonowanie spółki potrzebne są aż 2 mld zł do końca roku.

Posiedzenie sejmowej komisji ds. energii, klimatu i aktywów państwowych odbyło się 29 lipca. Było poświęcone sytuacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wzięli w nim udział m.in.: Grzegorz Wrona, wiceminister aktywów państwowych oraz Bogusław Oleksy, prezes JSW.

- JSW może odegrać ważną rolę w kwestii obronności - powiedział na początku posiedzenia Marek Suski, przewodniczący komisji.

Wiceminister Grzegorz Wrona zaznaczył, że spółka ma istotne znaczenie dla polskiego hutnictwa, górnictwa i energetyki, działa w niesprzyjających warunkach, ale prowadzi program restrukturyzacji.

- Po pierwszym kwartale spółka zanotowała 600 mln zł straty. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji w tej chwili i w związku z tym procedujemy pożyczkę z ARP w wysokości 850 milionów, co powinno dać nam pewien oddech na jakiś czas. Natomiast docelowo, do końca roku, musielibyśmy być zasileni pożyczką w wysokości około 2 miliardów złotych - powiedział Bogusław Oleksy, prezes JSW. - Bez tego domknięcie finansowania jest niemożliwe. Jedną z kluczowych kwestii są koszty. W tym roku podpisaliśmy ze stroną społeczną porozumienie, którego skutkiem było ograniczenie kosztów w tym i następnym roku o ponad 600 milionów w każdym roku, czyli łącznie ponad 1,2 mld zł. To ograniczenie nie wyczerpuje naszych potrzeb i oczekiwań, ponieważ w 2021 roku ówczesny zarząd podpisał porozumienie ze stroną społeczną dające im gwarancję dziesięcioletniego zatrudnienia. W przypadku drugiej naszej spółki JSW Koks również zawarto takie porozumienie gwarantujące dziesięcioletnie zatrudnienie - podkreślał.

Prezes Oleksy przypomniał, że JSW jest jedynym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej.