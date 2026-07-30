JSW: Do końca roku na funkcjonowanie potrzebne są aż 2 mld złotych
Sejmowa komisja ds. energii, klimatu i aktywów państwowych wysłuchała informacji na temat aktualnej sytuacji Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, perspektyw jej funkcjonowania i rozwoju oraz przedstawienia planu naprawczego. Posiedzenie odbyło się w środę po południu. Na funkcjonowanie spółki potrzebne są aż 2 mld zł do końca roku.
fot: JSW/Dawid Lach
Sytuacja JSW nadal jest bardzo ciężka
fot: JSW/Dawid Lach
Sejmowa komisja ds. energii, klimatu i aktywów państwowych wysłuchała informacji na temat aktualnej sytuacji Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, perspektyw jej funkcjonowania i rozwoju oraz przedstawienia planu naprawczego. Posiedzenie odbyło się w środę po południu. Na funkcjonowanie spółki potrzebne są aż 2 mld zł do końca roku.
Posiedzenie sejmowej komisji ds. energii, klimatu i aktywów państwowych odbyło się 29 lipca. Było poświęcone sytuacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wzięli w nim udział m.in.: Grzegorz Wrona, wiceminister aktywów państwowych oraz Bogusław Oleksy, prezes JSW.
- JSW może odegrać ważną rolę w kwestii obronności - powiedział na początku posiedzenia Marek Suski, przewodniczący komisji.
Wiceminister Grzegorz Wrona zaznaczył, że spółka ma istotne znaczenie dla polskiego hutnictwa, górnictwa i energetyki, działa w niesprzyjających warunkach, ale prowadzi program restrukturyzacji.
- Po pierwszym kwartale spółka zanotowała 600 mln zł straty. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji w tej chwili i w związku z tym procedujemy pożyczkę z ARP w wysokości 850 milionów, co powinno dać nam pewien oddech na jakiś czas. Natomiast docelowo, do końca roku, musielibyśmy być zasileni pożyczką w wysokości około 2 miliardów złotych - powiedział Bogusław Oleksy, prezes JSW. - Bez tego domknięcie finansowania jest niemożliwe. Jedną z kluczowych kwestii są koszty. W tym roku podpisaliśmy ze stroną społeczną porozumienie, którego skutkiem było ograniczenie kosztów w tym i następnym roku o ponad 600 milionów w każdym roku, czyli łącznie ponad 1,2 mld zł. To ograniczenie nie wyczerpuje naszych potrzeb i oczekiwań, ponieważ w 2021 roku ówczesny zarząd podpisał porozumienie ze stroną społeczną dające im gwarancję dziesięcioletniego zatrudnienia. W przypadku drugiej naszej spółki JSW Koks również zawarto takie porozumienie gwarantujące dziesięcioletnie zatrudnienie - podkreślał.
Prezes Oleksy przypomniał, że JSW jest jedynym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej.
- Cena koksu do ceny węgla koksowego była na poziomie 0,84. To oznacza, że węgiel po przetworzeniu miał niższą cenę niż wsad. Dziś ten wskaźnik wynosi 1,2, ale to jeszcze jest niewystarczające. Również prywatne koksownie mają ujemne wyniki – tłumaczył prezes Oleksy.