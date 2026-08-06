W Górniczej o pompach, kopalni Wujek, odprawach i JSW

Co wspólnego z prawem geologicznym i górniczym mają pompy ciepła? Co robią górnicy z odprawami, czy chcą założyć własny biznes? Jaka przyszłość czeka JSW? O tym m.in. przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Trybuny Górniczej, która ukaże się już w najbliższy piątek 7 sierpnia.

Co wspólnego z prawem geologicznym i górniczym mają pompy ciepła? Co robią górnicy z odprawami, czy chcą założyć własny biznes? Jaka przyszłość czeka JSW? O tym m.in. przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Trybuny Górniczej, która ukaże się już w najbliższy piątek 7 sierpnia.

W tym numerze TG nasz czołówkowy materiał dotyczy pomp ciepła. „Te nowoczesne urządzenia grzewcze wykorzystujące energię zgromadzoną w ziemi doskonal nadają się do ogrzewania domu i przygotowania ciepłej wody. Zyskują coraz większą popularność. Nie wszyscy jednak świadomi są tego, że ich instalacja często wymaga zastosowania przepisów ustawy Prawo geologiczne i górniczej. Warto się z nimi zapoznać zanim będzie za późno” – pisze w tekście „Pompa ciepła z pułapką” red. Kajetan Berezowski.

„Wezmą JOP-y i założą biznes? Niekonieczne” - taki tytuł ma tekst, w którym pytamy, czy osoby, które skorzystały z odpraw i zarejestrowały się w urzędzie pracy są zainteresowane szkoleniami lub rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Sprawdziliśmy, co mówią dane z Jastrzębia-Zdroju. Wszystko opisuje w materiale red. Robert Passia.

W najnowszym numerze TG piszemy także o tym, że czeka nas kosmiczna transformacja regionu. Minister gospodarki i finansów zapowiedział w Katowicach finansowe wsparcie kosmicznych inwestycji. Jedna z nich może powstać na terenie likwidowanej kopalni Wujek.

Zachęcamy także do przeczytania tekstu red. Moniki Krężel zatytułowanego „Genialny Poelzig i róże. Oto zachwycająca Ciepłownia Anna”. To nie tylko obszerny materiał o historii kopalnianej ciepłowni czy znanym architekcie, ale i bogato ilustrowany. „Polecamy zdjęcia z wyjątkowej Ciepłowni Anna, nikt do tej pory tak jej nie sfotografował i nie zajrzał w najgłębsze zakamarki zakładu” – pisze autorka.

Poza tym przypominamy posiedzenie sejmowej komisji ds. energii, klimatu i aktywów państwowych, której tematem była aktualna sytuacja Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. - Po pierwszym kwartale spółka zanotowała blisko 600 mln zł straty. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji w tej chwili i w związku z tym procedujemy pożyczkę z ARP w wysokości 850 milionów, co powinno dać nam pewien oddech na jakiś czas. Natomiast docelowo do końca roku musielibyśmy być zasileni pożyczką w wysokości około 2 miliardów złotych – mówił podczas posiedzenia komisji Bogusław Oleksy, prezes JSW. Więcej w tekście „Do końca roku na funkcjonowanie JSW potrzebne są aż 2 mld złotych”.

W tym numerze TG zachęcamy także do przeczytania tekstu o tym, że Nitroerg w Bieruniu, spółka z Grupy KGHM, produkująca dla górnictwa, zainwestuje około 300 mln zł w fabrykę w Krupskim Młynie. Piszemy też o tym, że polska energetyka musi bezpiecznie dotrwać do uruchomienia elektrowni jądrowej.

Publikujemy również felieton Jacka Korskiego oraz tekst o surowcach i zielonej gospodarce.

Jak zwykle w Górniczej Czytelnicy na pewno znajdą wiele interesujących materiałów.

Zapraszamy do lektury.