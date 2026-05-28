W Górniczej o metanie, nowej kopalni i inwestycjach w wyrobiska

Gdzie jest budowana w Polsce nowa kopalnia? Co warto wiedzieć o technologiach mających na celu redukcję emisji metanu? I dlaczego nadzorowi górniczemu przybywa zadań? O tym m.in. przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Trybuny Górniczej, która ukaże się już w najbliższy piątek, 29 maja.

W tym numerze TG nasz czołówkowy materiał dotyczy projektów realizowanych przez JSW projektów i programów, których celem jest zwiększenie ujęcia metanu oraz jego zagospodarowanie.

„Łączna wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez JSW na cele redukcji emisji metanu do atmosfery oraz produkcji energii z metanu wyniosła w latach 2015-2025 ponad 300 mln zł” – pisze red. Monika Krężel w tekście „Metan musi być pod kontrolą”.

Tekst red. Kajetana Berezowskiego „Nowa kopalnia na Dolnym Śląsku” na pewno spotka się z zainteresowaniem naszych Czytelników. „Czy w Polsce budowana jest kopalnia węgla kamiennego? Z najnowszego Sprawozdania z działalności urzędów górniczych w 2025 r., opracowanego przez Wyższy Urząd Górniczy, wynika czarno na białym, że tak. Gdzie zatem powstanie? W Rybniku? A może w Lublinie? Właśnie, że nie. Budują ją w Ścinawce Średniej, w gminie Radków na Dolnym Śląsku. Jej utworzenia podjęła się spółka Nexano Minerals, zarejestrowana w 2014 r. przez katowicki sąd” – pisze autor.

W tym materiale czytamy dalej: „Złoże udostępnić mają dwie upadowe. Przemysłowe zasoby węgla kamiennego oszacowane zostały na 320 973 t. Nieprzemysłowe na 610 814 t. Z informacji udostępnianych przez Państwowy Instytut Geologiczny wynika, że spąg złoża znajduje się na głębokości do 260 m. Jeśli kopalnia rzeczywiście ruszy z eksploatacją, będzie najpłytszym tego rodzaju zakładem w kraj”.

W najnowszym numerze TG piszemy też o tym, że tereny górnicze są idealne pod budowę drugiej polskiej atomówki. Niektóre regiony już o to zabiegają. „Region bełchatowski ze swoim ogromnym potencjałem i infrastrukturą jest przez nas brany pod uwagę jako kluczowa druga lokalizacja na budowę elektrowni jądrowej w Polsce - mówi Marian Zmarzły, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii” – pisze red. Aldona Minorczyk-Cichy w tekście zatytułowanym „Transformacja, czyli od węgla do atomu”.

W tym numerze Górniczej polecamy też tekst „Kopalnia i huta. To one zdecydowały o tym, jak dziś wygląda Załęże”. Otóż, gdyby nie Baildon i Kleofas, katowickie Załęże w żaden sposób nie mogłoby się pochwalić przemysłowym charakterem. Polecamy spacer po tej dzielnicy. Tutaj naprawdę jest co zobaczyć.

Zapraszamy także do czytania tekstów o LW Bogdanka, która inwestuje w nowe wyrobiska, spółce Bumech, która zerka w stronę obronności czy szachowym mistrzu z PGG.

Mamy też rozmowę z Janem Czypionką, dziennikarzem i fotografikiem. „Wiele razy zjeżdżałem na dół, robiłem też wiele zdjęć na powierzchni, ale te raz, gdy przeglądam katalogi na dysku, czuję pewien niedosyt. Dziś z pewnością, gdybym miał okazję, zrobiłbym więcej zdjęć i pewnie byłyby bardziej przemyślane i dopracowane. Mam jednak satysfakcję, że wykorzystałem należycie możliwości, jakie wówczas przede mną się otworzyły. Praca górników na dole w kopalni, w środowisku skrajnie niebezpiecznym i obcym, wy maga hołdu, co poprzez swoje fotografie starałem się uczynić” – mówi w wywiadzie Jan Czypionka.

W tym numerze TG publikujemy również felieton Jacka Korskiego. Jak zwykle w Górniczej Czytelnicy tradycyjnie znajdą wiele interesujących materiałów.

Zapraszamy do lektury.