Z ostatniej chwili
Górnictwo

W kolejnej górniczej spółce ruszyły odprawy

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej zostały uruchomione Jednorazowe Odprawy Pieniężne. To pierwszy etap procesu. W sumie z jednorazowych odpraw może skorzystać 1156 pracowników.

Monika Krezel

Monika Krężel

28 maja 2026, 09:24
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ARC/M. Dorosiński

W sumie z jednorazowych odpraw może skorzystać 1156 pracowników JSW

fot: ARC/M. Dorosiński

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej zostały uruchomione Jednorazowe Odprawy Pieniężne. To pierwszy etap procesu. W sumie z jednorazowych odpraw może skorzystać 1156 pracowników.

W miniony piątek podpisano umowę dotacyjną pomiędzy JSW a Ministerstwem Energii, która otworzyła drogę do uruchomienia programu Jednorazowych Odpraw Pieniężnych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami program został wdrożony i już dzisiaj 526 osób skorzystało z pakietu dobrowolnych odejść - poinformowała spółka w komunikacie.

To pierwszy etap procesu. W sumie z jednorazowych odpraw może skorzystać 1156 pracowników. Każdy pracownik, który zdecyduje się na udział w programie, otrzyma 170 tysięcy złotych.

Program osłonowy obejmujący zarówno Jednorazowe Odprawy Pieniężne, jak i urlopy górnicze, stanowi element procesu transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego, który będzie realizowany w latach 2026-2031. Rozwiązania te zostały zapisane w znowelizowanej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego i są finansowane z budżetu państwa. Programem (JOP-y i urlopy górnicze) objętych zostanie łącznie 4248 pracowników, a jego szacunkowy koszt w tym roku wyniesie około 500 mln zł.

Z programu dobrowolnych odejść mogą skorzystać wszyscy pracownicy JSW, którzy posiadają co najmniej trzyletni staż pracy oraz którym do uzyskania prawa do emerytury pozostał nie mniej niż rok.

Powiązane tematy:

jsw jop jednorazowe odprawy pieniężne urlopy górnicze odprawy

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Kopalnia

Wiceminister energii: Cały czas trwają prace nad finansowaniem górnictwa

Cały czas trwają prace nad finansowaniem dla branży węgla kamiennego; we wtorek odbyło się spotkanie w Ministerstwie Finansów ws. Jastrzębskiej Spółki Węglowej, w przyszłym tygodniu będzie kolejne, dotyczące całego sektora - zasygnalizował w środę wiceminister energii Marian Zmarzły.

Z ostatniej chwili
Polska Grupa Górnicza

Polska Grupa Górnicza ma nowego wiceprezesa. Kto nim został?

Rada Nadzorcza PGG powołała Grzegorza Wacławka na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. restrukturyzacji. To efekt przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na to stanowisko. Grzegorz Wacławek od 30 lat związany jest z zakładami dziś należącymi do Węglokoksu Kraj. Począwszy od 1 czerwca zarząd PGG będzie liczyć pięć osób.

Węgiel kamienny

Inspektorzy OUG ruszyli na kontrole, w kopalniach wiele nieprawidłowości

W ub.r. pracownicy OUG w Katowicach prowadzili 13 dochodzeń w sprawach wypadków i zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych. Częste składowanie materiałów na trasach kolejek podwieszanych oraz rak wymaganych odstępów ruchowych – to nieprawidłowości prowadzące do wypadków.

Polecane
Węgiel kamienny

Górnictwo coraz silniej zależy od systemów teleinformatycznych

Sektor wydobywczo-energetyczny staje się coraz bardziej atrakcyjnym celem dla cyberataków. Istnieje pilna potrzeba współpracy służb ruchu, automatyki, IT, bezpieczeństwa, dostawców technologii oraz kadry zarządzającej.