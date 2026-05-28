W kolejnej górniczej spółce ruszyły odprawy

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej zostały uruchomione Jednorazowe Odprawy Pieniężne. To pierwszy etap procesu. W sumie z jednorazowych odpraw może skorzystać 1156 pracowników.

W miniony piątek podpisano umowę dotacyjną pomiędzy JSW a Ministerstwem Energii, która otworzyła drogę do uruchomienia programu Jednorazowych Odpraw Pieniężnych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami program został wdrożony i już dzisiaj 526 osób skorzystało z pakietu dobrowolnych odejść - poinformowała spółka w komunikacie.

To pierwszy etap procesu. W sumie z jednorazowych odpraw może skorzystać 1156 pracowników. Każdy pracownik, który zdecyduje się na udział w programie, otrzyma 170 tysięcy złotych.

Program osłonowy obejmujący zarówno Jednorazowe Odprawy Pieniężne, jak i urlopy górnicze, stanowi element procesu transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego, który będzie realizowany w latach 2026-2031. Rozwiązania te zostały zapisane w znowelizowanej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego i są finansowane z budżetu państwa. Programem (JOP-y i urlopy górnicze) objętych zostanie łącznie 4248 pracowników, a jego szacunkowy koszt w tym roku wyniesie około 500 mln zł.

Z programu dobrowolnych odejść mogą skorzystać wszyscy pracownicy JSW, którzy posiadają co najmniej trzyletni staż pracy oraz którym do uzyskania prawa do emerytury pozostał nie mniej niż rok.