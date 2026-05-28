Górnictwo

Wiceminister energii: Cały czas trwają prace nad finansowaniem górnictwa

Cały czas trwają prace nad finansowaniem dla branży węgla kamiennego; we wtorek odbyło się spotkanie w Ministerstwie Finansów ws. Jastrzębskiej Spółki Węglowej, w przyszłym tygodniu będzie kolejne, dotyczące całego sektora - zasygnalizował w środę wiceminister energii Marian Zmarzły.

Pap

28 maja 2026, 08:21
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Z pierwszych osłon skorzystali już w marcu pracownicy spółki Węglokoks Kraj, następnie ruszyły osłony w PGG i PKW

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Cały czas trwają prace nad finansowaniem dla branży węgla kamiennego; we wtorek odbyło się spotkanie w Ministerstwie Finansów ws. Jastrzębskiej Spółki Węglowej, w przyszłym tygodniu będzie kolejne, dotyczące całego sektora - zasygnalizował w środę wiceminister energii Marian Zmarzły.

Prowadząca restrukturyzację JSW niedawno informowała o zamiarze zaciągnięcia 850 mln zł pożyczki z Agencji Restrukturyzacji Przemysłu. W lutym br. spółka zawarła ze związkami zawodowymi porozumienie dotyczące ograniczenia koszów pracy. Inne działania restrukturyzacyjne JSW to np. sprzedaż niektórych aktywów.

W przypadku Polskiej Grupy Górniczej i Południowego Koncernu Wydobywczego chodzi o państwowe dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych w PGG i PKW, wynikające z umowy społecznej dla górnictwa węgla kamiennego z maja 2021 r.

Środki te, w postaci dotacji w gotówce oraz podwyższania kapitału, umożliwiają stopniową transformację sektora, rozpisaną do 2049 r. Bieżący rok spółki rozpoczęły z dotacyjnymi częściami wsparcia, dalsze jego części miały być uruchamiane z czasem.

Zarówno PGG, PKW jak i JSW objęte są też zawartym w ustawie górniczej mechanizmem instrumentów osłonowych dla odchodzących z pracy górników - to urlopy górnicze i przeróbkarskie oraz jednorazowe odprawy pieniężne (JOP) finansowane z budżetu państwa.

- Wczoraj odbyło się w Ministerstwie Finansów spotkanie ministrów z ministrem Andrzejem Domańskim, które dotyczyło bardziej JSW, natomiast w przyszłym tygodniu będzie kolejne spotkanie, które będzie dotyczyło finansowania, myślę, że całego górnictwa - powiedział PAP w środę Zmarzły.

Zaznaczył, że Ministerstwo Energii odpowiada m.in. za dopłaty do redukcji wydobycia, jak i finansowanie instrumentów osłonowych dla odchodzących z pracy górników. - Cały czas walczymy, żeby generalnie zabezpieczyć funkcjonowanie spółek, zarówno PGG, jak i PKW, żeby te środki były zwiększone w tym budżecie, ale również zabezpieczone w następnych latach w wystarczającej ilości - zadeklarował.

Przypomniał, że z pierwszych osłon skorzystali już w marcu br. pracownicy spółki Węglokoks Kraj, której jedyna kopalnia Bobrek zakończyła wydobycie z końcem ub. roku; następnie ruszyły osłony w PGG i PKW.

22 maja br. JSW podpisała umowę z ME na finansowanie jednorazowych odpraw pieniężnych dla pracowników, którzy zdecydują się na odejście z górnictwa. - To się akurat dzieje w tym tygodniu. Prawdopodobnie pierwsi pracownicy odchodzą dzisiaj - wskazał Zmarzły.

Pytany o kolejne tury uruchamiania osłon przez spółki górnicze wiceminister energii przypomniał, że w każdym roku, na które przewidziane są te instrumenty, dotąd do 2030 r., przewidziane są pewne pule środków, poszczególne spółki nie prowadzą też tych działań jednocześnie.

Powiązane tematy:

odprawy górnictwo finansowanie górnictwa

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Z ostatniej chwili
Jastrzębska Spółka Węglowa

W kolejnej górniczej spółce ruszyły odprawy

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej zostały uruchomione Jednorazowe Odprawy Pieniężne. To pierwszy etap procesu. W sumie z jednorazowych odpraw może skorzystać 1156 pracowników.

Z ostatniej chwili
Polska Grupa Górnicza

Polska Grupa Górnicza ma nowego wiceprezesa. Kto nim został?

Rada Nadzorcza PGG powołała Grzegorza Wacławka na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. restrukturyzacji. To efekt przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na to stanowisko. Grzegorz Wacławek od 30 lat związany jest z zakładami dziś należącymi do Węglokoksu Kraj. Począwszy od 1 czerwca zarząd PGG będzie liczyć pięć osób.

Węgiel kamienny

Inspektorzy OUG ruszyli na kontrole, w kopalniach wiele nieprawidłowości

W ub.r. pracownicy OUG w Katowicach prowadzili 13 dochodzeń w sprawach wypadków i zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych. Częste składowanie materiałów na trasach kolejek podwieszanych oraz rak wymaganych odstępów ruchowych – to nieprawidłowości prowadzące do wypadków.

Polecane
Węgiel kamienny

Górnictwo coraz silniej zależy od systemów teleinformatycznych

Sektor wydobywczo-energetyczny staje się coraz bardziej atrakcyjnym celem dla cyberataków. Istnieje pilna potrzeba współpracy służb ruchu, automatyki, IT, bezpieczeństwa, dostawców technologii oraz kadry zarządzającej.