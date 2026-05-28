Cały czas trwają prace nad finansowaniem dla branży węgla kamiennego; we wtorek odbyło się spotkanie w Ministerstwie Finansów ws. Jastrzębskiej Spółki Węglowej, w przyszłym tygodniu będzie kolejne, dotyczące całego sektora - zasygnalizował w środę wiceminister energii Marian Zmarzły.

Z pierwszych osłon skorzystali już w marcu pracownicy spółki Węglokoks Kraj, następnie ruszyły osłony w PGG i PKW

Prowadząca restrukturyzację JSW niedawno informowała o zamiarze zaciągnięcia 850 mln zł pożyczki z Agencji Restrukturyzacji Przemysłu. W lutym br. spółka zawarła ze związkami zawodowymi porozumienie dotyczące ograniczenia koszów pracy. Inne działania restrukturyzacyjne JSW to np. sprzedaż niektórych aktywów.

W przypadku Polskiej Grupy Górniczej i Południowego Koncernu Wydobywczego chodzi o państwowe dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych w PGG i PKW, wynikające z umowy społecznej dla górnictwa węgla kamiennego z maja 2021 r.

Środki te, w postaci dotacji w gotówce oraz podwyższania kapitału, umożliwiają stopniową transformację sektora, rozpisaną do 2049 r. Bieżący rok spółki rozpoczęły z dotacyjnymi częściami wsparcia, dalsze jego części miały być uruchamiane z czasem.

Zarówno PGG, PKW jak i JSW objęte są też zawartym w ustawie górniczej mechanizmem instrumentów osłonowych dla odchodzących z pracy górników - to urlopy górnicze i przeróbkarskie oraz jednorazowe odprawy pieniężne (JOP) finansowane z budżetu państwa.

- Wczoraj odbyło się w Ministerstwie Finansów spotkanie ministrów z ministrem Andrzejem Domańskim, które dotyczyło bardziej JSW, natomiast w przyszłym tygodniu będzie kolejne spotkanie, które będzie dotyczyło finansowania, myślę, że całego górnictwa - powiedział PAP w środę Zmarzły.

Zaznaczył, że Ministerstwo Energii odpowiada m.in. za dopłaty do redukcji wydobycia, jak i finansowanie instrumentów osłonowych dla odchodzących z pracy górników. - Cały czas walczymy, żeby generalnie zabezpieczyć funkcjonowanie spółek, zarówno PGG, jak i PKW, żeby te środki były zwiększone w tym budżecie, ale również zabezpieczone w następnych latach w wystarczającej ilości - zadeklarował.

Przypomniał, że z pierwszych osłon skorzystali już w marcu br. pracownicy spółki Węglokoks Kraj, której jedyna kopalnia Bobrek zakończyła wydobycie z końcem ub. roku; następnie ruszyły osłony w PGG i PKW.

22 maja br. JSW podpisała umowę z ME na finansowanie jednorazowych odpraw pieniężnych dla pracowników, którzy zdecydują się na odejście z górnictwa. - To się akurat dzieje w tym tygodniu. Prawdopodobnie pierwsi pracownicy odchodzą dzisiaj - wskazał Zmarzły.

Pytany o kolejne tury uruchamiania osłon przez spółki górnicze wiceminister energii przypomniał, że w każdym roku, na które przewidziane są te instrumenty, dotąd do 2030 r., przewidziane są pewne pule środków, poszczególne spółki nie prowadzą też tych działań jednocześnie.