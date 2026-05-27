Nowa polska kopalnia będzie produkować najlepszy węgiel koksowy

W kopalni Heddi II ma zostać zatrudnionych ok. stu osób. Na pracę mogą liczyć zwłaszcza byli górnicy.

To żadna tajemnica. Doroczne Sprawozdanie z działalności urzędów górniczych w 2025 r. udostępnione przez Wyższy Urząd Górniczy potwierdza, że mamy w Polsce jedną kopalnię węgla kamiennego w budowie. O którą chodzi i w jakiej lokalizacji powstaje?

Otóż nową kopalnię buduje spółka Nexano Minerals w Ścinawce Średniej, w gminie Radków na Dolnym Śląsku. Dokładnie 26 kwietnia 2018 r. przyznana została przez Ministerstwo Środowiska koncesja wydobywcza obejmująca teren o powierzchni 0,44 km kw. Obowiązywała do 31 grudnia 2025 r., ale została następnie przedłużona do końca grudnia 2029 r.

Złoże udostępnić mają dwie upadowe. Przemysłowe zasoby węgla kamiennego oszacowane zostały na 320 973 ton. Nieprzemysłowe na 610 814 ton. Z informacji udostępnianych przez Państwowy Instytut Geologiczny wynika, że spąg złoża znajduje się na głębokości do 260 m. Jeśli kopalnia rzeczywiście ruszy z eksploatacją, będzie najpłytszym tego rodzaju zakładem w kraju.

- Na dole czeka na wydobycie węgiel typu 37 i 38. To specjalistyczny węgiel koksujący używany jako dodatek do produkcji stali, jedyny taki w całej Europie, najlepszy, obecnie sprowadzany z Ameryki i Australii – powiedział portalowi nettg.pl Dariusz Wojciechowski, prezes Nexano Minerals.

Dowiedzieliśmy się także, że budowa zaawansowana jest w jednej czwartej. W dalszej realizacji inwestycji przeszkodziły kwestie własności gruntów, które w opinii prezesa Wojciechowskiego zostaną niebawem uregulowane i inwestycja zmierzać będzie do finału.

W kopalni Heddi II ma zostać zatrudnionych ok. stu osób. Na prace mogą liczyć zwłaszcza byli górnicy. Wielu z nich, mieszkańców Dolnego Śląska, pracowało jeszcze w ub.r. w ostatniej czeskiej kopalni CSM. Właściciele kopalni liczą, że jej uruchomienie pobudzi lokalną aktywność gospodarczą. Potrzebni będą bowiem dostawcy usług i urządzeń.