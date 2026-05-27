1750 pracowników PGG skorzystało już z osłon socjalnych. Łącznie w tym roku ze spółki odejdzie 4,3 tys. osób

Polska Grupa Górnicza poinformowała w środę, 27 maja, że do tej pory z jednorazowych odpraw pieniężnych i urlopów górniczych skorzystało już 1750 pracowników spółki. - Skala zainteresowania instrumentami osłonowymi pokazuje, że proces zmian kadrowych w PGG nabiera realnego tempa - przekonują przedstawiciele spółki.

Tomasz Czoik

27 maja 2026, 08:47
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Nowelizacja ustawy górniczej weszła w życie 1 stycznia br.

Według danych na połowę maja 2026 roku, w PGG zaakceptowano 780 wniosków o jednorazowe odprawy pieniężne, z których skorzystało już 630 pracowników. Jednocześnie spółka realizuje przejścia na urlopy górnicze, dotychczas zaakceptowano 2744 wnioski, a odeszło już 1120 pracowników. Proces ten będzie kontynuowany w następnych tygodniach. Jednocześnie, w lipcu na urlopy ,,przeróbkarskie” odejdzie około 224 pracowników.

- Realizacja instrumentów osłonowych ma istotne znaczenie dla funkcjonowania Polskiej Grupy Górniczej. Pozwala prowadzić proces zmniejszania zatrudnienia w sposób zaplanowany, uporządkowany i społecznie odpowiedzialny. Dla spółki oznacza to możliwość stopniowego dostosowywania struktury zatrudnienia do zmieniających się warunków produkcyjnych, ekonomicznych i organizacyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu pracownikom przewidzianych prawem form zabezpieczenia - podkreślają przedstawiciele PGG

I zapewniają, że proces realizowany jest bardzo sprawnie — zarówno pod względem organizacyjnym, jak i formalnym. - Spółka prowadzi obsługę wniosków, weryfikację uprawnień oraz przeprowadzanie odejść w sposób skoordynowany, tak aby z jednej strony zapewnić pracownikom możliwość skorzystania z dostępnych rozwiązań, a z drugiej utrzymać ciągłość działania zakładów górniczych - wyjaśniają przedstawiciele spółki.

3,6 tys. pracowników PGG skorzysta z osłon socjalnych

Zgodnie z założeniami przedstawionymi przez PGG, w 2026 roku redukcja zatrudnienia w spółce ma wynieść łącznie 4,3 tys. osób, z czego 3,6 tys. osób obejmą pracownicze programy odejść, a około 700 osób odejdzie na emerytury lub w ramach innych zwolnień.

Przypomnijmy, 1 stycznia 2026 roku weszła nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Dzięki niej spółki górnicze mogły uruchomić osłony socjalne dla pracowników, którzy zechcą dobrowolnie odejść z branży.

Nowelizacja umożliwia m.in. finansowanie świadczeń dla pracowników kopalń, którzy zdecydują się odejść z branży. Zaplanowano 5-letnie urlopy dla górników pracujących pod ziemią i 4-letnie urlopy dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla (80 proc. wynagrodzenia obliczanego jak za urlop wypoczynkowy, bez obowiązku wykonywania pracy). Pozostali pracownicy mogą skorzystać przy odejściu z pracy z jednorazowej odprawy pieniężnej w wysokości 170 tys. zł netto.

