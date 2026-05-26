Osunięcie ziemi w nielegalnej kopalni złota zabiło 28 osób

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

26 maja 2026, 13:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

- Jak poinformowały lokalne władze, w wyniku osuwiska, które dotknęło teren nielegalnej kopalni złota w prowincji Bengo w północno-zachodniej Angoli, zginęło co najmniej 28 osób. Był to jeden z najtragiczniejszych w skutkach wypadków związanych z nielegalnym wydobyciem złota w kraju - pisze portal mining.com.

Z miejsca zdarzenia uratowano cztery osoby i zakończono operację poszukiwawczą. Według władz, ofiary sobotniego wypadku miały od 16 do 35 lat.

Mining.com przypomina, że nielegalne wydobycie w Angoli historycznie wiązało się z przemysłem diamentowym. Jednak dążenie kraju do dywersyfikacji wydobycia napędziło boom w rzemieślniczym wydobyciu innych metali, takich jak złoto.

Angola, czołowy producent diamentów, dywersyfikuje swoją działalność, wykorzystując takie metale jak miedź i złoto, ponieważ ceny diamentów spadają, a ceny diamentów syntetycznych rosną.

W tym roku Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych zapowiedział realizację dwóch wielkozakresowych projektów wierceń kierunkowych. Średnie ujęcie metanu z wykonanych odwiertów wynosiło ponad 18 m sześc. na minutę, co znacząco wpłynęło na poprawę parametrów bezpieczeństwa prowadzonych robót eksploatacyjnych.

Związki zawodowe działające w KGHM Polska Miedź, poinformowały, ile może wynosić i kiedy zostanie wypłacona nagroda roczna za 2025 r. Jak podkreślają związkowcy, wypłata zostanie zrealizowana po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego spółki za 2025 r.

W Sali Tradycji KWK Piast-Ziemowit w Lędzinach odbyło się spotkanie dotyczące technicznych aspektów i możliwości zagospodarowania metanu z powietrza wentylacyjnego z przedstawicielami firmy Peak Carbon Ltd. z Wielkiej Brytanii. W spotkaniu udział wzięli specjaliści z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Południowego Koncernu Węglowego, Lubelskiego Węgla Bogdanka i Polskiej Grupy Górniczej, zajmujący się kwestiami emisji metanu oraz przedstawiciel Departamentu Nadzoru Emisji Metanu i Gospodarowania Górotworem WUG. Spotkanie miało miejsce 21 maja - poinformowała PGG.

Południowy Koncern Węglowy rozwija segment paliw o obniżonej emisji

Polski sektor górniczy znajduje się dziś w okresie największych zmian od dekady.  Z jednej strony branża musi mierzyć się z zaostrzającymi się regulacjami środowiskowymi i presją polityki klimatycznej, z drugiej – zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju poprzez stabilność dostaw surowców energetycznych. W tym kontekście rośnie znaczenie rozwiązań, które łączą wykorzystanie krajowych zasobów z poprawą efektywności i ograniczaniem emisji, takich jak rozwijany przez Południowy Koncern Węglowy S.A. produkt SOBIESKI premium.