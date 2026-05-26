Osunięcie ziemi w nielegalnej kopalni złota zabiło 28 osób

- Jak poinformowały lokalne władze, w wyniku osuwiska, które dotknęło teren nielegalnej kopalni złota w prowincji Bengo w północno-zachodniej Angoli, zginęło co najmniej 28 osób. Był to jeden z najtragiczniejszych w skutkach wypadków związanych z nielegalnym wydobyciem złota w kraju - pisze portal mining.com.

Z miejsca zdarzenia uratowano cztery osoby i zakończono operację poszukiwawczą. Według władz, ofiary sobotniego wypadku miały od 16 do 35 lat.



Mining.com przypomina, że nielegalne wydobycie w Angoli historycznie wiązało się z przemysłem diamentowym. Jednak dążenie kraju do dywersyfikacji wydobycia napędziło boom w rzemieślniczym wydobyciu innych metali, takich jak złoto.

Angola, czołowy producent diamentów, dywersyfikuje swoją działalność, wykorzystując takie metale jak miedź i złoto, ponieważ ceny diamentów spadają, a ceny diamentów syntetycznych rosną.