Południowy Koncern Węglowy rozwija segment paliw o obniżonej emisji

Polski sektor górniczy znajduje się dziś w okresie największych zmian od dekady. Z jednej strony branża musi mierzyć się z zaostrzającymi się regulacjami środowiskowymi i presją polityki klimatycznej, z drugiej – zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju poprzez stabilność dostaw surowców energetycznych. W tym kontekście rośnie znaczenie rozwiązań, które łączą wykorzystanie krajowych zasobów z poprawą efektywności i ograniczaniem emisji, takich jak rozwijany przez Południowy Koncern Węglowy S.A. produkt SOBIESKI premium.

Polski sektor górniczy znajduje się dziś w okresie największych zmian od dekady. Z jednej strony branża musi mierzyć się z zaostrzającymi się regulacjami środowiskowymi i presją polityki klimatycznej, z drugiej – zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju poprzez stabilność dostaw surowców energetycznych. W tym kontekście rośnie znaczenie rozwiązań, które łączą wykorzystanie krajowych zasobów z poprawą efektywności i ograniczaniem emisji, takich jak rozwijany przez Południowy Koncern Węglowy S.A. produkt SOBIESKI premium.

Ostatnie lata pokazały, jak istotne dla krajowej gospodarki są niezależność oraz stabilny dostęp do energii opartej na krajowych zasobach. W okresie gwałtownych zmian geopolitycznych oraz pojawienia się realnych ryzyk związanych z dostępnością surowców, wyraźnie wzrosło znaczenie krajowego sektora wydobywczego oraz paliw stałych zapewniających bezpieczeństwo energetyczne.

Mimo dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł energii Polska nadal pozostaje krajem, w którym paliwa stałe odgrywają ważną rolę – zarówno w energetyce zawodowej, jak i wśród odbiorców indywidualnych. To właśnie w tym segmencie rozgrywa się dziś jedna z najważniejszych zmian technologicznych na rynku opału.

W debacie publicznej dotyczącej górnictwa coraz rzadziej dominuje wyłącznie pytanie o tempo odejścia od węgla. Coraz częściej dyskusja dotyczy sposobu jego bardziej efektywnego i mniej emisyjnego wykorzystania w okresie przejściowym transformacji energetycznej. W tym kontekście coraz większe znaczenie mają paliwa kwalifikowane, charakteryzujące się wyższą efektywnością energetyczną i ograniczoną emisją pyłów.

Rynek opału zmienia się szybciej niż jeszcze kilka lat temu

Do niedawna podstawowym kryterium zakupu opału była przede wszystkim cena. Dziś coraz większe znaczenie mają parametry jakościowe, kaloryczność oraz wpływ spalania na środowisko. To efekt kilku równoległych procesów. W wielu województwach obowiązują już uchwały antysmogowe eliminujące najstarsze kotły i najgorszej jakości paliwa. Równolegle rośnie liczba nowoczesnych urządzeń grzewczych klasy 5 oraz instalacji spełniających obowiązujące normy emisyjne. Użytkownicy takich kotłów oczekują paliwa o stabilnych parametrach i ograniczonej ilości części lotnych.

Klienci indywidualni coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na cenę tony paliwa, ale również na realną ilość energii uzyskiwanej podczas spalania, poziom zabrudzenia kotła czy ilość popiołu. W praktyce oznacza to rosnące zapotrzebowanie na paliwa typu premium.

Modernizacja i automatyzacja produkcji SOBIESKI premium

W ten trend wpisuje się nowa odsłona produktu SOBIESKI premium, czyli marki która była już wcześniej obecna w ofercie Południowego Koncernu Węglowego S.A. Ponowne uruchomienie jego produkcji i sprzedaży to rezultat konsekwentnie realizowanych przez spółkę działań optymalizacyjnych oraz wdrażania nowoczesnych i bardziej efektywnych procesów przeróbczych.

Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych oznaczają dla Południowego Koncernu Węglowego powrót do pomysłu rozwijania sprzedaży w bardziej zaawansowanym segmencie paliw kwalifikowanych: – Podjęliśmy decyzję o wznowieniu oraz zoptymalizowaniu produkcji SOBIESKI premium jako odpowiedzi na rosnące oczekiwania klientów dotyczące jakości opału. To produkt łączący wysoką jakość węgla z naszych kopalń z nowoczesną technologią, pozwalającą na zmniejszenie emisji w procesie spalania – podkreśla Wojciech Kamiński, prezes zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Jest to wyraźny sygnał, że spółki górnicze coraz mocniej szukają nowych modeli działalności. Samo wydobycie surowca przestaje być wystarczające – rośnie znaczenie produktów przetworzonych typu premium i technologii poprawiających ich parametry jakościowe, a rozwój segmentu paliw kwalifikowanych staje się dziś jednym z elementów utrzymania konkurencyjności na zmieniającym się rynku energii.

Blue coal - technologia ograniczania emisji

SOBIESKI premium wykorzystuje rozwiązania inspirowane technologią błękitnego węgla, nad którą w ostatnich latach pracowały podmioty związane z sektorem górniczym, chemicznym i koksowniczym. Proces technologiczny opiera się na częściowym odgazowaniu paliwa w kontrolowanych warunkach termicznych. W uproszczeniu oznacza to usunięcie części lotnych związków odpowiedzialnych za intensywne dymienie podczas spalania tradycyjnego węgla. Efekt jest podwójny. Po pierwsze poprawia się jakość spalania i efektywność energetyczna paliwa. Po drugie ograniczona zostaje emisja pyłów oraz szkodliwych substancji trafiających do atmosfery. To szczególnie istotne w kontekście problemu tzw. niskiej emisji, która nadal pozostaje jednym z głównych źródeł smogu w Polsce. Według ekspertów największy udział w zanieczyszczeniu powietrza w sezonie grzewczym mają indywidualne źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe niskiej jakości lub spalane w nieefektywny sposób. Technologie typu blue coal mają ograniczać ten problem bez całkowitej rezygnacji z wykorzystania krajowego surowca energetycznego.

Udoskonalona wersja SOBIESKI premium osiąga wartość opałową na poziomie około 26 MJ/kg, co plasuje produkt w segmencie wysokokalorycznych paliw dla nowoczesnych urządzeń grzewczych. Istotnym elementem są również deklarowane parametry środowiskowe. Według danych producenta emisja pyłu PM10 może zostać ograniczona nawet o 30 proc. w porównaniu z tradycyjnymi paliwami tego typu. W praktyce użytkownicy otrzymują paliwo:

charakteryzujące się stabilnymi parametrami jakościowymi,

zapewniające większą efektywność spalania,

pozwalające ograniczyć ilość powstających zanieczyszczeń,

generujące mniejszą ilość popiołu,

poprawiające komfort eksploatacji kotła.

SOBIESKI premium przeznaczony jest do urządzeń grzewczych klasy 3 – 5 oraz instalacji spełniających wymagania ekoprojektu i dostępny jest we wszystkich kanałach dystrybucji Południowego Koncernu Węglowego S.A. Szczegóły oferty dostępne są na stronie sklepu internetowego spółki - https://sklep.pkw-sa.pl/ .

O Południowym Koncernie Węglowym S.A.

Południowy Koncern Węglowy S.A. to jedna z największych spółek górniczych w Polsce, prowadząca działalność wydobywczą w oparciu o zakłady górnicze zlokalizowane w Jaworznie, Libiążu i Brzeszczach. Firma specjalizuje się w wydobyciu oraz sprzedaży wysokiej jakości węgla energetycznego dla energetyki zawodowej, ciepłownictwa oraz odbiorców indywidualnych.

Spółka rozwija również segment nowoczesnych paliw opałowych, odpowiadając na rosnące wymagania rynku związane z efektywnością energetyczną i ograniczaniem emisji.

Południowy Koncern Węglowy S.A.

ul. Grunwaldzka 37

43-600 Jaworzno