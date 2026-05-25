JSW: Stabilne postępy w robotach korytarzowych

Podczas ostatniej konferencji wynikowej za I kwartał 2026 roku, zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej poinformował o pracach w obszarze wyrobisk korytarzowych. Spółka utrzymuje stabilne tempo, a ograniczenie liczby wyrobisk korytarzowych w tym roku nie wpłynie na poziom wydobycia.

W pierwszym kwartale 2026 r. Jastrzębska Spółka Węglowa wyprodukowała ponad 3,2 mln ton węgla netto. To wynik o 7 proc. niższy niż w czwartym kwartale 2025 r., ale jednocześnie o ponad 13 proc. wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W porównaniu do poprzednich kwartałów widoczny jest spadek produkcji węgla energetycznego o ponad 90 tys. ton, przy jednoczesnym utrzymaniu koncentracji na segmencie koksowym.

W obszarze wyrobisk korytarzowych (robót przygotowawczych) JSW utrzymuje stabilne tempo. W pierwszym kwartale 2026 r. wykonano 16 926 metrów wyrobisk, co jest wynikiem bardzo zbliżonym zarówno do czwartego kwartału 2025 r., jak i pierwszego kwartału 2025 r.

- Istotna zmiana zaszła w strukturze wykonawstwa. Spółka konsekwentnie ogranicza udział firm zewnętrznych – w stosunku do pierwszego kwartału 2025 r. o około 1200 metrów. Jednocześnie zwiększa realizację wyrobisk korytarzowych własnymi siłami – jest to wzrost o około 1000 metrów - poinformował podczas konferencji wynikowej Adam Rozmus, zastępca prezesa zarządu ds. technicznych i operacyjnych. - Dzięki temu JSW poprawia kontrolę nad kluczowymi robotami przygotowawczymi i optymalizuje koszty.

Jeśli chodzi o ściany eksploatacyjne i przygotowanie frontów, to liczba czynnych ścian nie przekłada się wprost na wolumen wydobycia. JSW dysponuje ponad 30 kompleksami ścianowymi, które są lokowane w zależności od warunków geologicznych i potrzeb produkcyjnych. W praktyce liczba aktywnych frontów waha się między 19 a 23.

Pierwszy kwartał 2026 r. był okresem uruchamiania i rozruchu nowych frontów ścianowych, co wymagało odpowiedniego przygotowania i wyposażenia. Spółka kontynuuje politykę wyposażania frontów w nowoczesne, wysokowydajne kompleksy ścianowe.

Planowana produkcja JSW na cały 2026 r. wynosi 13,3 mln ton węgla (wcześniej komunikowano cele na poziomie 13,5 mln ton). W związku z optymalizacją nakładów zweryfikowano plan robót korytarzowych, przenosząc część prac na późniejsze okresy.

Jak podkreślali przedstawiciele spółki, ograniczenie kilometrażu wyrobisk korytarzowych nie wpłynie negatywnie na poziom wydobycia.

JSW pilnuje kluczowych wskaźników górniczych – m.in. natężenia robót przygotowawczych oraz wskaźnika otworzenia frontu eksploatacyjnego – utrzymując je w granicach uznanych za bezpieczne zgodnie ze sztuką górniczą. Zapewnienie odpowiedniego frontu eksploatacyjnego pozostaje priorytetem. Dzięki tej optymalizacji spółka osiągnie znaczące oszczędności w nakładach inwestycyjnych w 2026 r., jednocześnie zachowując zdolność produkcyjną na planowanym poziomie.

Podczas konferencji wynikowej, wiceprezes Adam Rozmus, zapytany, czy spółka podtrzymuje średnioterminowe plany wydobycia, podkreślił, że trwają prace nad aktualizacją celów strategicznych.