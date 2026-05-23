Nie żyje Piotr Pyzik, były wiceminister od górnictwa

W wieku 69 lat zmarł Piotr Pyzik, były poseł PiS i były wiceminister aktywów państwowych odpowiedzialny za górnictwo.

Tomasz Czoik

23 maja 2026, 17:33

fot: Maciej Dorosiński

Piotr Pyzik

O śmierci Piotra Pyzika poinformował na platformie X Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego.

- Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Piotra Pyzika - byłego posła na Sejm RP, człowieka zaangażowanego w sprawy publiczne i oddanego Polsce - napisał Szefernaker.

W latach 2021-2023 Piotr Pyzik był wiceministrem aktywów państwowych, odpowiedzialnym za górnictwo. 

Był absolwentem Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie - w 2011 r. uzyskał na tej uczelni licencjat z dyplomacji i stosunków międzynarodowych. Od 2001 r. członek Prawa i Sprawiedliwości, współzałożyciel struktur PiS w województwie śląskim.

W wyborach parlamentarnych w 2011 r. uzyskał mandat poselski, startując jako lider listy PiS w okręgu gliwickim. W kolejnych wyborach w 2015 r. z powodzeniem ubiegał się o reelekcję, natomiast w wyborach w 2019 r. nie został ponownie wybrany do Sejmu. W latach 2020-2021 pełnił stanowisko wicedyrektora PGE Dystrybucja w Skarżysku-Kamiennej.

 

 

