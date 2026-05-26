Górnictwo

Jak wygląda fedrowanie pod Ornontowicami? Ocenił to zespół

W Ornontowicach odbyło się posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami tej gminy. Spotkanie miało miejsce 21 maja, poinformował o nim Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach.

26 maja 2026, 08:13
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele KWK Bolesław Śmiały

Podczas spotkania omówiono realizację uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu. Przedstawiono sprawozdanie z przebiegu eksploatacji górniczej dokonanej w II, III i IV kwartale 2025 r. oraz I kwartale 2026 r. Zreferowano także planowany zakres eksploatacji w II, III i IV kwartale 2026 r. oraz I kwartale 2027 r. wraz z jej oddziaływaniem na powierzchnię terenu.

Poza tym przekazano informację o  wystąpieniu szkód górniczych w II, III i IV kwartale 2025 r. i  I kwartale 2026 r. oraz ich usunięciu przez KWK Budryk i KWK Bolesław Śmiały.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele OUG w Rybniku, Urzędu Gminy Ornontowice, Jastrzębskiej Spółki Węglowej w Jastrzębiu-Zdroju, w tym KWK Budryk, PGG SA w Katowicach oraz PGG SA Oddział KWK Bolesław Śmiały.

