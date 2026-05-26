Związki zawodowe działające w KGHM Polska Miedź, poinformowały, ile może wynosić i kiedy zostanie wypłacona nagroda roczna za 2025 r. Jak podkreślają związkowcy, wypłata zostanie zrealizowana po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego spółki za 2025 r.

W 2025 roku Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź osiągnęła zysk netto na poziomie 3,7 mld zł

Związki zawodowe działające w KGHM Polska Miedź, poinformowały, ile może wynosić i kiedy zostanie wypłacona nagroda roczna za 2025 r. Jak podkreślają związkowcy, wypłata zostanie zrealizowana po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego spółki za 2025 r.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź O/ZG Polkowice – Sieroszowice przekazała w mediach społecznościowych informację dotyczącą wypłaty dodatkowej nagrody rocznej za 2025 rok.

Dwa miesiące temu, 25 marca, ogłoszono wynik finansowy spółki za 2025 r.

„Jeżeli zwołane na 09-06-2026 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zatwierdzi sprawozdanie finansowe spółki to dodatkowa nagroda roczna za 2025 r. zostanie wypłacona w dniu 22-06-2026 r.” – czytamy w mediach społecznościowych „Solidarności” KGHM Polska Miedź O/ZG Polkowice – Sieroszowice.

Związkowcy przypominają, że szacowana część wypłaty wynosi 11,5 proc. podstawy naliczenia, co w praktyce oznacza, że dodatkowa nagroda roczna za 2025r. wynosić będzie ok. 180 proc. pensji miesięcznego wynagrodzenia.

W 2025 roku Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź osiągnęła zysk netto na poziomie 3,7 mld zł, co jest wynikiem o 28 proc. lepszym w porównaniu do 2024 roku. Zysk operacyjny EBITDA wyniósł 10,3 mld zł (+22 proc. r/r), z czego 48 proc. wypracowały aktywa zagraniczne. Przychody Grupy były stabilne i osiągnęły ponad 36 mld zł. Produkcja miedzi płatnej ukształtowała się na poziomie 710 tys. ton i była zgodna z założeniami budżetowymi.