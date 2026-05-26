W tej górniczej spółce będzie dodatkowa nagroda roczna. Kiedy zostanie wypłacona?

Związki zawodowe działające w KGHM Polska Miedź, poinformowały, ile może wynosić i kiedy zostanie wypłacona nagroda roczna za 2025 r. Jak podkreślają związkowcy, wypłata zostanie zrealizowana po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego spółki za 2025 r.

Monika Krężel

26 maja 2026, 12:22
W 2025 roku Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź osiągnęła zysk netto na poziomie 3,7 mld zł

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź O/ZG Polkowice – Sieroszowice przekazała w mediach społecznościowych informację dotyczącą wypłaty dodatkowej nagrody rocznej za 2025 rok.

Dwa miesiące temu, 25 marca, ogłoszono wynik finansowy spółki za 2025 r.

„Jeżeli zwołane na 09-06-2026 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zatwierdzi sprawozdanie finansowe spółki to dodatkowa nagroda roczna za 2025 r. zostanie wypłacona w dniu 22-06-2026 r.” – czytamy w mediach społecznościowych „Solidarności” KGHM Polska Miedź O/ZG Polkowice – Sieroszowice.

Związkowcy przypominają, że szacowana część wypłaty wynosi 11,5 proc. podstawy naliczenia, co w praktyce oznacza, że dodatkowa nagroda roczna za 2025r. wynosić będzie ok. 180 proc. pensji miesięcznego wynagrodzenia.

W 2025 roku Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź osiągnęła zysk netto na poziomie 3,7 mld zł, co jest wynikiem o 28 proc. lepszym w porównaniu do 2024 roku. Zysk operacyjny EBITDA wyniósł 10,3 mld zł (+22 proc. r/r), z czego 48 proc. wypracowały aktywa zagraniczne. Przychody Grupy były stabilne i osiągnęły ponad 36 mld zł. Produkcja miedzi płatnej ukształtowała się na poziomie 710 tys. ton i była zgodna z założeniami budżetowymi. 

Nowoczesne rozwiązanie znacząco poprawiło bezpieczeństwo pracy górników w PGG

W tym roku Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych zapowiedział realizację dwóch wielkozakresowych projektów wierceń kierunkowych. Średnie ujęcie metanu z wykonanych odwiertów wynosiło ponad 18 m sześc. na minutę, co znacząco wpłynęło na poprawę parametrów bezpieczeństwa prowadzonych robót eksploatacyjnych.

Osunięcie ziemi w nielegalnej kopalni złota zabiło 28 osób
Górnicze spółki o redukcji emisji metanu z kopalń

W Sali Tradycji KWK Piast-Ziemowit w Lędzinach odbyło się spotkanie dotyczące technicznych aspektów i możliwości zagospodarowania metanu z powietrza wentylacyjnego z przedstawicielami firmy Peak Carbon Ltd. z Wielkiej Brytanii. W spotkaniu udział wzięli specjaliści z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Południowego Koncernu Węglowego, Lubelskiego Węgla Bogdanka i Polskiej Grupy Górniczej, zajmujący się kwestiami emisji metanu oraz przedstawiciel Departamentu Nadzoru Emisji Metanu i Gospodarowania Górotworem WUG. Spotkanie miało miejsce 21 maja - poinformowała PGG.

Południowy Koncern Węglowy rozwija segment paliw o obniżonej emisji

Polski sektor górniczy znajduje się dziś w okresie największych zmian od dekady.  Z jednej strony branża musi mierzyć się z zaostrzającymi się regulacjami środowiskowymi i presją polityki klimatycznej, z drugiej – zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju poprzez stabilność dostaw surowców energetycznych. W tym kontekście rośnie znaczenie rozwiązań, które łączą wykorzystanie krajowych zasobów z poprawą efektywności i ograniczaniem emisji, takich jak rozwijany przez Południowy Koncern Węglowy S.A. produkt SOBIESKI premium.