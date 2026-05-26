Polecane
Górnictwo

Nowoczesne rozwiązanie znacząco poprawiło bezpieczeństwo pracy górników w PGG

W tym roku Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych zapowiedział realizację dwóch wielkozakresowych projektów wierceń kierunkowych. Średnie ujęcie metanu z wykonanych odwiertów wynosiło ponad 18 m sześc. na minutę, co znacząco wpłynęło na poprawę parametrów bezpieczeństwa prowadzonych robót eksploatacyjnych.

Kajetan Berezowski

KAJ

26 maja 2026, 14:56
źródło: portal gospodarka i ludzie

Zgri arc

W tym roku Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych zapowiedział realizację dwóch wielkozakresowych projektów wierceń kierunkowych. Średnie ujęcie metanu z wykonanych odwiertów wynosiło ponad 18 m sześc. na minutę, co znacząco wpłynęło na poprawę parametrów bezpieczeństwa prowadzonych robót eksploatacyjnych.

Wdrożona technologia wierceń kierunkowych wspomaga odmetanowanie drenażowe, prowadzone z chodników przyścianowych oraz może zastąpić tradycyjne chodniki drenażowe, których wykonanie byłoby kosztowne i czasochłonne. Nowoczesne rozwiązanie znacząco poprawiło bezpieczeństwo pracy górników w kopalniach PGG, ograniczając ich bezpośredni kontakt z zagrożeniami występującymi w miejscu drążenia chodników czy też eksploatacji ścian. Prace wiertnicze - co istotne - prowadzone są z istniejących wyrobisk, około 20-50 m nad pokładami węgła przeznaczonymi do eksploatacji.

– Wiercenia przy użyciu wiertnic kierunkowych realizowane były dotychczas w pięciu kopalniach PGG. Technologia ta niejednokrotnie jest jedyną możliwą do zastosowania w trudnych warunkach geologiczno-górniczych - informuje Rafał Mędrygał, główny inżynier górniczy ds. wierceń i odmetanowania w bieruńskim ZGRI.

Potwierdzeniem skuteczności technologii wierceń kierunkowych mogą być z pewnością wyniki uzyskane w jednej z kopalń PGG, gdzie w 2025 r. otwory kierunkowe odpowiadały za ponad 30 proc. całkowitej ilości metanu ujmowanego przez stacje odmetanowania. Średnie ujęcie metanu z wykonanych odwiertów wynosiło ponad 18 m sześc. na minutę, co znacząco wpłynęło na poprawę parametrów bezpieczeństwa prowadzonych robót eksploatacyjnych.

W bieżącym roku Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych zapowiedział realizację dwóch wielkozakresowych projektów wierceń kierunkowych, z których pierwszy obejmuje wykonanie kierunkowego otworu dla odmetanowania o długości około 900 m w kopalni Mysłowice-Wesoła. 

– Będzie to jeden z najdłuższych otworów realizowanych dotychczas przez spółkę – zwraca uwagę Rafał Mędrygał. 

Drugie przedsięwzięcie realizowane będzie w kopalni Sośnica i zakłada wykonanie od 4 do 6 kierowanych otworów drenażowych o długości około 500 m każdy. Otwory wykonane zostaną z dwóch wnęk technologicznych, zlokalizowanych wzdłuż wybiegu ściany eksploatacyjnej.

 

Powiązane tematy:

pgg górnictwo

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Surowce

Osunięcie ziemi w nielegalnej kopalni złota zabiło 28 osób
Polecane
Związki zawodowe

W tej górniczej spółce będzie dodatkowa nagroda roczna. Kiedy zostanie wypłacona?

Związki zawodowe działające w KGHM Polska Miedź, poinformowały, ile może wynosić i kiedy zostanie wypłacona nagroda roczna za 2025 r. Jak podkreślają związkowcy, wypłata zostanie zrealizowana po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego spółki za 2025 r.

Kopalnia

Górnicze spółki o redukcji emisji metanu z kopalń

W Sali Tradycji KWK Piast-Ziemowit w Lędzinach odbyło się spotkanie dotyczące technicznych aspektów i możliwości zagospodarowania metanu z powietrza wentylacyjnego z przedstawicielami firmy Peak Carbon Ltd. z Wielkiej Brytanii. W spotkaniu udział wzięli specjaliści z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Południowego Koncernu Węglowego, Lubelskiego Węgla Bogdanka i Polskiej Grupy Górniczej, zajmujący się kwestiami emisji metanu oraz przedstawiciel Departamentu Nadzoru Emisji Metanu i Gospodarowania Górotworem WUG. Spotkanie miało miejsce 21 maja - poinformowała PGG.

Sobieski premium 1
Artykuł sponsorowany

Południowy Koncern Węglowy rozwija segment paliw o obniżonej emisji

Polski sektor górniczy znajduje się dziś w okresie największych zmian od dekady.  Z jednej strony branża musi mierzyć się z zaostrzającymi się regulacjami środowiskowymi i presją polityki klimatycznej, z drugiej – zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju poprzez stabilność dostaw surowców energetycznych. W tym kontekście rośnie znaczenie rozwiązań, które łączą wykorzystanie krajowych zasobów z poprawą efektywności i ograniczaniem emisji, takich jak rozwijany przez Południowy Koncern Węglowy S.A. produkt SOBIESKI premium.