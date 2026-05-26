W tym roku Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych zapowiedział realizację dwóch wielkozakresowych projektów wierceń kierunkowych. Średnie ujęcie metanu z wykonanych odwiertów wynosiło ponad 18 m sześc. na minutę, co znacząco wpłynęło na poprawę parametrów bezpieczeństwa prowadzonych robót eksploatacyjnych.

Wdrożona technologia wierceń kierunkowych wspomaga odmetanowanie drenażowe, prowadzone z chodników przyścianowych oraz może zastąpić tradycyjne chodniki drenażowe, których wykonanie byłoby kosztowne i czasochłonne. Nowoczesne rozwiązanie znacząco poprawiło bezpieczeństwo pracy górników w kopalniach PGG, ograniczając ich bezpośredni kontakt z zagrożeniami występującymi w miejscu drążenia chodników czy też eksploatacji ścian. Prace wiertnicze - co istotne - prowadzone są z istniejących wyrobisk, około 20-50 m nad pokładami węgła przeznaczonymi do eksploatacji.

– Wiercenia przy użyciu wiertnic kierunkowych realizowane były dotychczas w pięciu kopalniach PGG. Technologia ta niejednokrotnie jest jedyną możliwą do zastosowania w trudnych warunkach geologiczno-górniczych - informuje Rafał Mędrygał, główny inżynier górniczy ds. wierceń i odmetanowania w bieruńskim ZGRI.

Potwierdzeniem skuteczności technologii wierceń kierunkowych mogą być z pewnością wyniki uzyskane w jednej z kopalń PGG, gdzie w 2025 r. otwory kierunkowe odpowiadały za ponad 30 proc. całkowitej ilości metanu ujmowanego przez stacje odmetanowania. Średnie ujęcie metanu z wykonanych odwiertów wynosiło ponad 18 m sześc. na minutę, co znacząco wpłynęło na poprawę parametrów bezpieczeństwa prowadzonych robót eksploatacyjnych.

W bieżącym roku Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych zapowiedział realizację dwóch wielkozakresowych projektów wierceń kierunkowych, z których pierwszy obejmuje wykonanie kierunkowego otworu dla odmetanowania o długości około 900 m w kopalni Mysłowice-Wesoła.

– Będzie to jeden z najdłuższych otworów realizowanych dotychczas przez spółkę – zwraca uwagę Rafał Mędrygał.

Drugie przedsięwzięcie realizowane będzie w kopalni Sośnica i zakłada wykonanie od 4 do 6 kierowanych otworów drenażowych o długości około 500 m każdy. Otwory wykonane zostaną z dwóch wnęk technologicznych, zlokalizowanych wzdłuż wybiegu ściany eksploatacyjnej.