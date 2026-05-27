W ub.r. pracownicy OUG w Katowicach prowadzili 13 dochodzeń w sprawach wypadków i zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych. Częste składowanie materiałów na trasach kolejek podwieszanych oraz rak wymaganych odstępów ruchowych – to nieprawidłowości prowadzące do wypadków.

W ramach sprawowanego nadzoru i kontroli nad ruchem zakładów górniczych oraz nad pozostałymi podmiotami i jednostkami, pracownicy inspekcyjno-techniczni Okręgowych Urzędów Górniczych poświęcili w ub.r. prawie 15,5 tys. dniówek na wykonywanie obowiązków w terenie.

O pracy specjalistów zatrudnionych w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowicach mówił w trakcie konferencji „Problemy Bezpieczeństwa w przemyśle i usługach MALT 2026” jego dyrektor Robert Pasternak.

W ub.r. pracownicy OUG w Katowicach prowadzili 13 dochodzeń w sprawach wypadków i zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych. Wpłynęło do rozpatrzenia 13 tys. wniosków, w tym 140 wniosków dotyczących planów ruchu podziemnych zakładów górniczych i dodatków, a także 59 wniosków z zakładów odkrywkowych.

- Statystyki pokazują ogromną skalę operacji transportowych z nadzorowanych jednostkach. Przykładowo w samym ruchu Ziemowit eksploatowanych jest 38 lokomotyw na drogach o łącznej długości ponad 29 km, zaś w kopalni Murcki-Staszic długość trans przenośników taśmowych przekracza 21 km. Nadzów nad tak rozległymi układami wymaga ciągłej czujności. Tylko w 2025 r. inspektorzy OUG wydali 110 decyzji wstrzymujących ze względu na niewłaściwy stan urządzeń transportowych – wyliczał dyrektor Robert Pasternak.

Błędy w transporcie i składowaniu.

Poza tym wy stwierdzane są pęknięcia elementów nośnych, deformacje szyn jezdnych oraz uszkodzenia kabin operatorskich. Zdarzają się ponadto zaniedbania konserwacyjne takie jak: eksploatacja zanieczyszczonych przenośników, odkręcone osłony elementów ruchomych oraz brak zabezpieczenia maszyn po zakończonej pracy. Zdarzają się także przypadki stosowania niewłaściwej technologii – przemieszczanie się ładunków wynikające z ich złego zamocowania lub nieprawidłowego załadunku,

Tragiczne skutki rutyny i braku koordynacji obrazują konsekwencje powyższych uchybień takie jak: wypadki śmiertelne i ciężkie. Z analizy przeprowadzonej przez OUG w Katowicach płynie zatem jednoznaczny wniosek: nawet najbardziej rygorystyczny nadzór państwowy nie zstąpi aktywnego działania służb BHP i odpowiedzialności pracowników. Kluczem do poprawy bezpieczeństwa pozostaje ścisłe przestrzeganie dokumentacji oraz zjawisk patologicznych.

Organizatorami konferencji Malt 2026 byli: Centrum Badań i Dozoru, Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Maszyn i Transportu, oraz Synercom Usługi Wspólne. Patronat Honorowy sprawowało Ministerstwo Energii. Patronat medialny redakcje Trybuny Górniczej i portalu nettg.pl.