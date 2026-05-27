Polska Grupa Górnicza ma nowego wiceprezesa. Kto nim został?

Rada Nadzorcza PGG powołała Grzegorza Wacławka na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. restrukturyzacji. To efekt przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na to stanowisko. Grzegorz Wacławek od 30 lat związany jest z zakładami dziś należącymi do Węglokoksu Kraj. Począwszy od 1 czerwca zarząd PGG będzie liczyć pięć osób.

Kajetan Berezowski

27 maja 2026, 18:47
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Grzegorz Wacławek będzie odpowiadał w zarządzie PGG za restrukturyzację

Grzegorz Wacławek od 30 lat związany jest z zakładami należącymi obecnie do Węglokoksu Kraj. Do tej pory pełnił funkcję prezesa zarządu tej spółki. W styczniu 2012 r. pracował jako dyrektor ds. zarządzania, był też dyrektorem ds. zarządzania i rozwoju. Odpowiadał m.in. za nadzór nad działalnością spółki w obszarze operacyjnym, finansowym i kontrolingowym, przygotowywanie budżetów i prognoz, koordynację pracy pionów organizacyjnych oraz realizację działań rozwojowych i inwestycyjnych.

Przygotowywał m.in. projekt zakupu dwóch kopalń od Kompanii Węglowej, ZG Piekary i KWK Bobrek. Od 2016 r. pełnił funkcję prezesa zarządu spółki Węglokoks Kraj.

Począwszy od 1 czerwca zarząd PGG będzie liczyć pięć osób. Jego skład to: Łukasz Deja - prezes zarządu, Bartosz Kępa - wiceprezes zarządu ds. finansowych, Iwona Szczygioł - wiceprezes zarządu ds. sprzedaży, Marek Skuza - wiceprezes zarządu ds. produkcji oraz Grzegorz Wacławek - wiceprezes zarządu ds. Restrukturyzacji

