Jakie inwestycje czekają kopalnię KGHM Sierra Gorda w Chile? Jakie jest miejsce naszego węgla? Jak radzi sobie na rynku LW Bogdanka? Kiedy bloki węglowe będą wygaszone? O tym m.in. przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Trybuny Górniczej, która ukaże się już w najbliższy piątek 9 października.

Jakie inwestycje czekają kopalnię KGHM Sierra Gorda w Chile? Jakie jest miejsce naszego węgla? Jak radzi sobie na rynku LW Bogdanka? Kiedy bloki węglowe będą wygaszone? O tym m.in. przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Trybuny Górniczej, która ukaże się już w najbliższy piątek 9 października.

W tym numerze TG nasz czołówkowy materiał dotyczy działalności kopalni Sierra Gorda w Chile. Najnowszej zaplanowanej tam inwestycji przyglądał się na miejscu red. naczelny „Trybuny Górniczej” i portalu nettg.pl Tomasz Czoik.

„KGHM rozpoczęło wartą 725 mln dolarów rozbudowę w Chile. Byliśmy na miejscu!” - taki tytuł ma nasz tekst z pierwszej strony gazety. „Wartość inwestycji realizowanej przez KGHM Polska Miedź wspólnie z South32 Ltd. wynosi około 725 mln dolarów. W uroczystości uczestniczył prezydent Chile Jose Antonio Kast, przedstawiciele władz centralnych i regionalnych tego państwa, Ministerstwa Aktywów Państwowych RP, zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź, a także przedstawiciele Sierra Gorda SCM, KGHM Chile, partnera KGHM – South32 oraz firm zaangażowanych w realizację projektu” – pisze red. Tomasz Czoik.

„Wmurowanie kamienia węgielnego symbolicznie rozpoczęło projekt, którego celem jest - jak podkreślali przedstawiciele miedziowego potentata - istotne zwiększenie możliwości przerobu rudy i poprawa efektywności najważniejszego aktywa zagranicznego KGHM” – pisze dalej w tekście autor. „Choć oficjalne komunikaty prasowe KGHM dotyczące kopalni mogą działać na wyobraźnię, to dopiero wizyta na miejscu pozwala pojąć prawdziwą skalę tego przedsięwzięcia. Odkrywka Sierra Gorda, wyrastająca w samym sercu chilijskiej pustyni Atakama, robi monumentalne wrażenie – to potężny, przemysłowy organizm, który powstał w jednym z najbardziej surowych krajobrazów świata”.

Warto wiedzieć, że Sierra Gorda jest odkrywkową kopalnią miedzi i molibdenu położoną na pustyni Atakama, w regionie Antofagasta w północnym Chile, około 60 km na południowy zachód od miasta Calama. To największa inwestycja zagraniczna w historii KGHM i kluczowe aktywo międzynarodowe Grupy.

Koniec pracy na kopalni. I co dalej?

Czy wiecie, że od uruchomienia programu JOP w urzędach pracy w woj. śląskim zarejestrowało się 873 byłych górników? Tekst na ten temat przygotował red. Robert Passia. „Jak poinformował dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Grzegorz Sikorski, w tej grupie jest 319 kobiet. Podkreślił przy tym, że powrót ich powrót do pracy może być utrudniony, co jest związane z aktualną sytuacją rynkową” – pisze autor w tekście zatytułowanym „Co po pracy w kopalni?”.

W tym numerze TG mamy też rozmowę ze Sławomirem Krenczykiem, zastępcą prezesa zarządu ds. rozwoju LW Bogdanka.

„My nie otrzymujemy dopłat do działalności wydobywczej. To sytuacja trudna i nietypowa od strony ekonomicznej, którą łatwiej zrozumieć przez pryzmat polityki gospodarczej państwa. Musimy sobie z nią radzić. Wyniki za pierwsze półrocze 2026 r. są słabsze rok do roku, ale Grupa utrzymała dodatni wynik netto i stabilną płynność. Koncentrujemy się na utrzymaniu rentowności i dyscyplinie kosztowej w warunkach presji cenowej i wzrostu kosztów” – mówił prezes w wywiadzie „Bogdanka w dobie transformacji. Walka bez dopłat”, który przeprowadziła red. Monika Krężel.

„Pierwszy efekt surowcowej gorączki, czyli kierunki górnicze na topie” – taki tytuł ma nasz kolejny tekst o naborze na studia. „Wyższe uczelnie kształcące w kierunkach górniczych zgłaszają rekordowe nabory kandydatów na studia dzienne. Czy jest to jeden z symptomów boomu surowcowego w naszym kraju? A może raczej efekt matur zdawanych przez skumulowane, podwójne roczniki?” – pyta w tekście red. Kajetan Berezowski.

W najnowszym wydaniu naszej gazety polecamy także historyczny tekst o wynikach JSW. Grupa Kapitałowa JSW zakończyła pierwsze półrocze 2026 roku stratą netto w wysokości 1,04 mld zł, niespełna o połowę niższą niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Zachęcamy także do przeczytania tekstu „Jakie jest miejsce naszego węgla w Polsce?”, w którym przypominamy, o czym pisaliśmy 30 lat temu w „Trybunie Górniczej”. Otóż w numerze TG z 10 października 1996 r. pisaliśmy o restrukturyzacji sektora, szybach górniczych i fabryce Opla, która miała powstać w Gliwicach.

Tradycyjnie publikujemy również felieton Jacka Korskiego, piszemy także o przyszłości bloków węglowych w naszym regionie. W tym numerze gazety mamy też garść ekologicznych informacji i podsumowanie wydarzenia, jakim było Energy Days w Katowicach.

Jak zwykle w Górniczej Czytelnicy na pewno znajdą wiele interesujących materiałów.

Zapraszamy do lektury.