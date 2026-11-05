Jak to jest zwyciężyć w konkursie BHP organizowanym przez górniczą spółkę? Co trzeba zrobić, by znaleźć pracę w górnictwie w Chile? I jaka historia kryje się za dąbrowską kopalnią Paryż? O tym m.in. przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Trybuny Górniczej, która ukaże się już w najbliższy piątek 6 listopada.

Jak to jest zwyciężyć w konkursie BHP organizowanym przez górniczą spółkę? Co trzeba zrobić, by znaleźć pracę w górnictwie w Chile? I jaka historia kryje się za dąbrowską kopalnią Paryż? O tym m.in. przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Trybuny Górniczej, która ukaże się już w najbliższy piątek 6 listopada.

W tym numerze TG nasz czołówkowy materiał dotyczy konkursu „Pracuję bezpiecznie” organizowanego przez Polską Grupę Górniczą.

„Czas, po którym wstrzymuje się prowadzenie robót w przypadku awaryjnej przerwy w pracy wentylatora głównego i braku możliwości uruchomienia wentylatora rezerwowego, wynosi 10 minut, 20 albo 30 minut, a może jest określany przez kierownika ruchu zakładu górniczego na wniosek kierownika działu wentylacji zakładu górniczego?” – tak brzmiało pierwsze pytanie finału tegorocznego konkursu” – pisze red. Kajetan Berezowski w tekście „Oto oni. Pracują na pierwszej linii i najlepiej opanowali tajniki BHP”.

Pod wrażeniem poziomu wiedzy finalistów był Marek Skuza, wiceprezes PGG.

– Dla mnie ta wiedza jest imponująca, ponieważ wiem, jaką drogę selekcji przeszli uczestnicy w eliminacjach. Natomiast zwycięska trójka zaprezentowała bardzo wyrównany poziom. Ten konkurs jest świetnym materiałem szkoleniowym. Ponad tysiąc uczestników tej edycji i ponad 800 tysięcy odpowiedzi na pytania. Ci ludzie, rywalizując, rozwiązują setki testów. Oni jednocześnie się uczyli, a ta wiedza zostaje. O to przecież chodzi. Start w takim konkursie staje się poważnym wyzwaniem, ale też bezpieczeństwo jest dla Polskiej Grupy Górniczej priorytetem – podkreślił Marek Skuza.

Z Katowic do kopalni na pustyni Atakama

Tylko u nas można przeczytać taki materiał, jak ten. Chodzi o tekst „Z Wełnowca na koniec świata. Jak chłopak ze Śląska zarządza gigantyczną kopalnią na pustyni Atakama”.

Jego bohaterem jest pochodzący z katowickiego Wełnowca Mateusz Moskwa. Wykształcenie zdobywał na krakowskiej AGH, a dziś odpowiada za kluczowe operacje w jednej z największych kopalń miedzi na świecie, należącej do KGHM. To kopalnia Sierra Gorda w Chile.

„W kopalni Sierra Gorda Mateusz pełni funkcję superintendenta ds. zarządzania operacyjnego kopalni. W strukturze gigantycznego zakładu odkrywkowego to jedno z kluczowych stanowisk kierowniczych. W zakres jego bezpośredniej odpowiedzialności wchodzą dwa główne obszary. Pierwszym z nich jest Dyspozytornia Górnicza, czyli prawdziwy mózg kopalni i centrum dowodzenia, które w trybie ciągłym monitoruje realizację planów produkcyjnych, nadzoruje pracę oraz efektywność parku maszynowego i zarządza całokształtem ruchu gigantycznej floty ciężkiego sprzętu oraz wywrotek na terenie odkrywki. Drugim obszarem jest Departament Szkoleń, odpowiadający za ciągłe podnoszenie kwalifikacji i przygotowywanie do pracy ponad 650 operatorów maszyn górniczych – zarówno nowo zatrudnianych pracowników, jak i doświadczonej kadry przechodzącej na nowe typy sprzętu ” – można przeczytać w tekście, który napisał red. Tomasz Czoik. A wcześniej spotkał się z bohaterem materiału właśnie w Chile, gdy zwiedzał wspomnianą kopalnię.

„Gorący węgiel” i gorąca debata

W tym numerze TG polecamy także tekst zatytułowany „Czy Polska musi przeprosić się z węglem?”, czyli zapis debaty, w której wzięli udział: Jerzy Markowski, Dominik Kolorz i Patryk Białas.

To debata z cyklu „Gorący Węgiel” – premierowego formatu organizowanego przez Wydawnictwo Gospodarcze, wydawcę portalu netTG.pl i „Trybuny Górniczej”, wspólnie z Radiem Katowice. Prowadzącymi byli Paweł Nadrowski z Radia Katowice i Tomasz Czoik, redaktor naczelny portalu netTG.pl i „Trybuny Górniczej”.

„Jerzy Markowski przekonywał, że polski miks energetyczny ustabilizował się na poziomie 50 na 50 – węgiel i reszta źródeł. Ale – jak zaznaczył – są dni, gdy ze względu na pogodę i brak wiatru czy słońca ten bilans to 80 na 20 dla węgla, jak właśnie teraz. Były wiceminister uspokajał też, że szczyt zapotrzebowania na prąd przesunął się z zimy na lato. Jego zdaniem każdy rok dostarcza nowych doświadczeń, a ten jest wyjątkowy z powodu kłopotów z transportem surowców przez konflikt zbrojny w Iranie i wcześniej blokadę dostaw węgla z Kazachstanu przez Rosję” – piszemy w tekście.

Trzeba zapewnić ciągłość dostaw

Zachęcamy także do przeczytania wywiadu z dr. inż. Marianem Zmarzłym, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Energii.

„Nie byłoby uczciwe obiecywać wszystkim kopalniom dłuższą pracę bez sprawdzenia ich sytuacji. Mamy umowę społeczną, dokumenty strategiczne i określony kierunek zmian w energetyce. Trzeba jednak odróżnić ten kierunek od tempa, w jakim możemy bezpiecznie ograniczać krajowe wydobycie. Gaz ma odgrywać rolę paliwa przejściowego, rozwijamy odnawialne źródła energii, a ważną częścią przyszłego systemu mają być elektrownie jądrowe. Do czasu uruchomienia nowych, stabilnych mocy trzeba zapewnić ciągłość dostaw. Nie możemy traktować planowanej elektrowni tak, jakby już produkowała energię. Dlatego przed trwałym ograniczeniem uzasadnionych ekonomicznie i potrzebnych krajowi zdolności wydobywczych należy sprawdzić, czym i kiedy zostaną zastąpione” - mówi minister w wywiadzie zatytułowanym „Górnicy muszą znać swoją przyszłość, a Polska zawsze musi mieć energię”. Rozmowę przeprowadził red. Kajetan Berezowski.

Polecamy też tekst red. Moniki Krężel o historii dąbrowskiej kopalni Paryż, która należała do grona największych i najstarszych zakładów górniczych w naszym regionie.

W najnowszym wydaniu naszej gazety tradycyjnie publikujemy również felieton Jacka Korskiego, polecamy też materiał o górniczej tożsamości Zagłębia.

Jak zwykle w Górniczej Czytelnicy na pewno znajdą wiele interesujących materiałów.

Zapraszamy do lektury.