PGG opublikowała pierwszy raport zrównoważonego rozwoju. Firma wskazuje na pracowników, środowisko i sprawiedliwą transformację
Polska Grupa Górnicza S.A. przygotowała pierwsze Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej za 2025 rok. Dokument ma pokazać, jak działalność największego w Unii Europejskiej producenta węgla kamiennego wpływa na pracowników, lokalne społeczności i środowisko.
fot: PGG
Kopalnia Mysłowice-Wesoła
fot: PGG
Polska Grupa Górnicza S.A. przygotowała pierwsze Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej za 2025 rok. Dokument ma pokazać, jak działalność największego w Unii Europejskiej producenta węgla kamiennego wpływa na pracowników, lokalne społeczności i środowisko.
Raport powstał w dialogu m.in. z pracownikami
W opracowaniu raportu istotną rolę odegrali pracownicy PGG, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym. Dotyczyło ono m.in. warunków pracy oraz wpływu działalności Grupy na społeczności lokalne i środowisko. Wyniki ankiety zostały wykorzystane przy przygotowaniu sprawozdania.
– Mam przyjemność zaprezentować pierwszy taki dokument przygotowany przez naszą spółkę. Raport jest podsumowaniem działań PGG w obszarze zrównoważonego rozwoju, ładu korporacyjnego oraz odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Został opracowany w dialogu z interesariuszami, którzy są częścią spółki bądź mają na nią wpływ – podkreśla Łukasz Deja, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Sprawozdanie obejmuje najważniejsze obszary związane ze zrównoważonym rozwojem Grupy Kapitałowej PGG w 2025 roku: pracowników, społeczności lokalne, środowisko oraz ład korporacyjny.
Pracownicy jako najważniejszy kapitał
Szczególne miejsce w dokumencie zajmują kwestie społeczne i pracownicze. PGG podkreśla, że pracownicy stanowią jej najważniejszy kapitał, dlatego spółka deklaruje dbałość o warunki pracy, przestrzeganie praw człowieka oraz wzmacnianie roli zatrudnionych w życiu lokalnych społeczności.
Grupa zatrudnia blisko 35 tys. osób. Jej działalność odbywa się w warunkach głębokiej transformacji sektora energetycznego, co oznacza konieczność łączenia przyszłości pracowników, wykorzystania terenów pogórniczych i potrzeby utrzymania stabilności krajowego systemu energetycznego.
Transformacja ma być kontrolowana i bezpieczna
PGG realizuje założenia Umowy Społecznej i deklaruje aktywne uczestnictwo w procesach transformacyjnych. Spółka wskazuje, że chce kształtować ich kierunek z uwzględnieniem odpowiedzialności za ludzi i środowisko.
– Wyzwań przed nami sporo, ale naszą ambicją jest prowadzenie procesu transformacji, która będzie kontrolowana, bezpieczna i społecznie akceptowalna. Chcemy, aby region i cała Polska mogły doświadczyć efektów sprawiedliwej transformacji – takiego jej modelu, który nikogo nie pozostawia w tyle, wzmacnia potencjał i stwarza możliwości rozwoju w nowej, korzystnej społecznie formule – podsumowuje Łukasz Deja.
Środowisko, klimat i obieg zamknięty
Istotną częścią raportu są zagadnienia środowiskowe. PGG wskazuje na zmiany klimatu, ślad węglowy związany z działalnością spółki oraz gospodarkę obiegu zamkniętego. Firma deklaruje również działania mające zwiększać efektywność i ograniczać negatywny wpływ działalności Grupy na środowisko.
Publikacja sprawozdania jest elementem polityki transparentności PGG. Ma pokazywać wpływ działalności Grupy na pracowników, społeczności lokalne i środowisko oraz rozwijać dialog z interesariuszami.
Raportowanie przed obowiązkowym terminem
Raport za 2025 rok został przygotowany w ramach dobrowolnego procesu raportowania. Obowiązek raportowania informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju obejmie Grupę PGG począwszy od sprawozdawczości za 2027 rok.
Oprócz pełnego dokumentu spółka przygotowała także Streszczenie wykonawcze Sprawozdania zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Polska Grupa Górnicza S.A. za 2025 rok. Zawiera ono najważniejsze informacje i wnioski z pełnego sprawozdania. Można się z nim zapoznać pod adresem: https://www.pgg.pl/firma/inne/esg.