Polska Grupa Górnicza S.A. przygotowała pierwsze Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej za 2025 rok. Dokument ma pokazać, jak działalność największego w Unii Europejskiej producenta węgla kamiennego wpływa na pracowników, lokalne społeczności i środowisko.

Polska Grupa Górnicza S.A. przygotowała pierwsze Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej za 2025 rok. Dokument ma pokazać, jak działalność największego w Unii Europejskiej producenta węgla kamiennego wpływa na pracowników, lokalne społeczności i środowisko.

Raport powstał w dialogu m.in. z pracownikami

W opracowaniu raportu istotną rolę odegrali pracownicy PGG, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym. Dotyczyło ono m.in. warunków pracy oraz wpływu działalności Grupy na społeczności lokalne i środowisko. Wyniki ankiety zostały wykorzystane przy przygotowaniu sprawozdania.

– Mam przyjemność zaprezentować pierwszy taki dokument przygotowany przez naszą spółkę. Raport jest podsumowaniem działań PGG w obszarze zrównoważonego rozwoju, ładu korporacyjnego oraz odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Został opracowany w dialogu z interesariuszami, którzy są częścią spółki bądź mają na nią wpływ – podkreśla Łukasz Deja, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Sprawozdanie obejmuje najważniejsze obszary związane ze zrównoważonym rozwojem Grupy Kapitałowej PGG w 2025 roku: pracowników, społeczności lokalne, środowisko oraz ład korporacyjny.

Pracownicy jako najważniejszy kapitał

Szczególne miejsce w dokumencie zajmują kwestie społeczne i pracownicze. PGG podkreśla, że pracownicy stanowią jej najważniejszy kapitał, dlatego spółka deklaruje dbałość o warunki pracy, przestrzeganie praw człowieka oraz wzmacnianie roli zatrudnionych w życiu lokalnych społeczności.

Grupa zatrudnia blisko 35 tys. osób. Jej działalność odbywa się w warunkach głębokiej transformacji sektora energetycznego, co oznacza konieczność łączenia przyszłości pracowników, wykorzystania terenów pogórniczych i potrzeby utrzymania stabilności krajowego systemu energetycznego.

Transformacja ma być kontrolowana i bezpieczna

PGG realizuje założenia Umowy Społecznej i deklaruje aktywne uczestnictwo w procesach transformacyjnych. Spółka wskazuje, że chce kształtować ich kierunek z uwzględnieniem odpowiedzialności za ludzi i środowisko.

– Wyzwań przed nami sporo, ale naszą ambicją jest prowadzenie procesu transformacji, która będzie kontrolowana, bezpieczna i społecznie akceptowalna. Chcemy, aby region i cała Polska mogły doświadczyć efektów sprawiedliwej transformacji – takiego jej modelu, który nikogo nie pozostawia w tyle, wzmacnia potencjał i stwarza możliwości rozwoju w nowej, korzystnej społecznie formule – podsumowuje Łukasz Deja.

Środowisko, klimat i obieg zamknięty

Istotną częścią raportu są zagadnienia środowiskowe. PGG wskazuje na zmiany klimatu, ślad węglowy związany z działalnością spółki oraz gospodarkę obiegu zamkniętego. Firma deklaruje również działania mające zwiększać efektywność i ograniczać negatywny wpływ działalności Grupy na środowisko.

Publikacja sprawozdania jest elementem polityki transparentności PGG. Ma pokazywać wpływ działalności Grupy na pracowników, społeczności lokalne i środowisko oraz rozwijać dialog z interesariuszami.

Raportowanie przed obowiązkowym terminem

Raport za 2025 rok został przygotowany w ramach dobrowolnego procesu raportowania. Obowiązek raportowania informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju obejmie Grupę PGG począwszy od sprawozdawczości za 2027 rok.