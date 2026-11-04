Spotkanie o tym, jak wygląda fedrowanie pod gminą Marklowice

W KWK ROW ruch Marcel w Radlinie odbyło się posiedzenie zespołu porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Marklowice. Spotkanie miało miejsce 3 listopada.

W KWK ROW ruch Marcel w Radlinie odbyło się posiedzenie zespołu porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Marklowice. Spotkanie miało miejsce 3 listopada.

Podczas spotkania przedstawiono realizację wniosków i warunków zawartych w uchwale Komisji ds. Ochrony Powierzchni przy WUG z 2026 roku oraz postanowień zawartych w protokole z poprzedniego posiedzenia zespołu.

Poinformowano o uwzględnieniu uwag wójta gminy Marklowice do planu ruchu dla ruchu Marcel i ruchu Jankowice na lata 2026–2027. Oceniono również wpływ eksploatacji górniczej na powierzchnię i przeanalizowano wyniki obserwacji geodezyjnych oraz budowlanych, w tym pomiary drgań gruntu, skutki wstrząsów górotworu, przypadki wychyleń budynków powyżej 20‰ oraz deformacje nieciągłe, ze szczególnym uwzględnieniem uszkodzeń wymagających natychmiastowego usunięcia - podał Wyższy Urząd Górniczy.

Poza tym omówiono zakłócenia stosunków wodnych wywołane działalnością górniczą oraz wdrożone środki profilaktyczne i naprawcze. Podsumowano także realizację planu naprawy szkód górniczych za rok 2025 oraz według stanu na 30 września 2026 roku. Na koniec przedstawiono szczegóły planowanej eksploatacji w nawiązaniu do planu ruchu na lata 2026–2027 oraz w perspektywie długoterminowej, aż do wyczerpania złoża.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, gminy Marklowice oraz Polskiej Grupy Górniczej, w tym KWK ROW.