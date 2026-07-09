W Gliwicach rusza budowa kolejnego węzła przesiadkowego

Gliwice rozpoczynają realizację kolejnego kluczowego projektu transportowego. Miasto podpisało umowę na budowę węzła przesiadkowego Gliwice–Kopernik o wartości blisko 11 mln zł. Węzeł, w powiązaniu z nowym przystankiem kolejowym, stworzy nowoczesne centrum przesiadkowe, które umożliwi wygodne łączenie podróży samochodem, pociągiem, autobusem i rowerem.

Gliwice rozpoczynają realizację kolejnego kluczowego projektu transportowego. Miasto podpisało umowę na budowę węzła przesiadkowego Gliwice–Kopernik o wartości blisko 11 mln zł. Węzeł, w powiązaniu z nowym przystankiem kolejowym, stworzy nowoczesne centrum przesiadkowe, które umożliwi wygodne łączenie podróży samochodem, pociągiem, autobusem i rowerem.

Nowy węzeł przesiadkowy powstanie w rejonie estakady im. Jana Heweliusza oraz budowanego w sąsiedztwie przez PKP Polskie Linie Kolejowe przystanku kolejowego Gliwice Kopernik. Wykonawcą jest firma AWT Rekultivace A.S., należącą do firmy PKP Cargo International A.S. z siedzibą w Ostrawie, która wkrótce przejmie teren budowy i rozpocznie prace. Zgodnie z umową będzie miała 15 miesięcy na realizację zadania.

„ Budujemy miasto wygodne, dostępne i zrównoważone”

– Wygodne i nowoczesne przemieszczanie się po mieście to jeden z naszych priorytetów. Dlatego konsekwentnie rozwijamy sieć węzłów przesiadkowych, które integrują różne środki transportu i ułatwiają mieszkańcom codzienne podróże. Węzeł Gliwice–Kopernik, realizowany równolegle z budową nowego przystanku kolejowego, stworzy miejsce, w którym będzie można sprawnie przesiąść się z samochodu do pociągu, autobusu czy na rower. Tak właśnie budujemy miasto wygodne, dostępne i zrównoważone – ograniczające korki, wspierające transport publiczny i aktywną mobilność oraz odpowiadające na potrzeby mieszkańców dziś i w przyszłości. Cieszę się, że dzięki środkom europejskim możemy realizować kolejną inwestycję, która zwiększy komfort życia Gliwiczan i wzmocni pozycję Gliwic jako nowoczesnego miasta w sercu Metropolii – mówi prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.

W ramach przedsięwzięcia powstanie parking typu Park&Ride z 127 miejscami postojowymi, w tym 7 przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowano również nowe chodniki, drogę rowerową, stację Metroroweru oraz zadaszone stojaki i zamykane boksy rowerowe. Nie zabraknie także stacji napraw rowerów i punktu ładowania rowerów elektrycznych oraz urządzeń wspomagających mobilność osób z niepełnosprawnościami.

Jak zaznaczają w gliwickim magistracie istotnym elementem inwestycji będzie także zielony skwer z ławkami i mapą tras rowerowych, który zajmie około jednej czwartej powierzchni całego terenu. Dodają, że komfort podróżnych zwiększą nowoczesny system informacji pasażerskiej w języku polskim i angielskim, biletomat solarny, czytelne rozkłady jazdy oraz rozwiązania poprawiające dostępność dla osób z ograniczeniami ruchowymi i wzrokowymi.

Równolegle trwa budowa nowego przystanku kolejowego Gliwice Kopernik

W sąsiedztwie planowanego węzła przesiadkowego Polskie Linie Kolejowe S.A. budują nowy przystanek Gliwice Kopernik. To zadanie realizowane w ramach trwającej przebudowy stacji kolejowej w Łabędach.

– Realizujemy dużą inwestycję kolejową na stacji Gliwice Łabędy, która usprawni przewozy pasażerskie i towarowe w aglomeracji gliwickiej. W ramach tego zadania wybudujemy nowy przystanek Gliwice Kopernik. Dzięki temu zwiększy się dostępność kolei dla mieszkańców dużego osiedla. Połączenie peronu i estakady zapewnią schody i windy, co umożliwi podróżowanie wszystkim pasażerom – mówi Janusz Pasierb, dyrektor Regionu Śląskiego w Polskich Liniach Kolejowych S.A.

Jak przewiduje PLK S.A., pasażerowie skorzystają z przystanku wraz z nowym rozkładem jazdy pociągów już w 2027/2028 roku.

Inwestycja na Koperniku to jeden z czterech węzłów przesiadkowych powstających w Gliwicach

W mieście powstaną także węzły w Łabędach, gdzie Polskie Linie Kolejowe SA modernizują perony i torowisko oraz budują nowy wiadukt ze stacją, a miasto kompleksowo przebudowuje okoliczny układ drogowy, w Brzezince (rozstrzygnięto przetarg na jego budowę; wykonawcą zadania będzie firma FIL-BUD) oraz w rejonie ul. Pszczyńskiej, w okolicach PreZero Areny Gliwice (z końcem maja podpisano umowę z wykonawcą zadania, firmą General Development, która przejęła już plac budowy).

Całkowity budżet przedsięwzięcia „Mobilna Metropolia – budowa węzła przesiadkowego Gliwice-Kopernik” wynosi 15,4 mln zł, z czego 9,5 mln zł zapewnia dofinansowanie z funduszy europejskich. Samorządu Gliwic poinformował, że trwa procedura dotycząca aneksowania umowy dotacyjnej, która może zwiększyć kwotę dofinansowania do blisko 10,8 mln zł.

