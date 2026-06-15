Energetyka

W energetyce znowu rządził węgiel

W marcu do krajowego systemu elektroenergetycznego wprowadzono niemal 17 TWh, z czego 70 proc. wyprodukowały technologie emisyjne - informuje Fundacja Instrat w comiesięcznym  przeglądzie węglowym.

Aldona Cichy

Aldona Minorczyk-Cichy

15 czerwca 2026, 09:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: pixabay.com

Czy świat wróci do węgla?

fot: pixabay.com

W marcu do krajowego systemu elektroenergetycznego wprowadzono niemal 17 TWh, z czego 70 proc. wyprodukowały technologie emisyjne - informuje Fundacja Instrat w comiesięcznym  przeglądzie węglowym.

Jednostki na węgiel kamienny i brunatny przyczyniły się do produkcji odpowiednio prawie 6 i 3 TWh. Razem ich udział w krajowym miksie energetycznym wyniósł nieco ponad 50%.

Niewiele mniej od węgla brunatnego wygenerowały turbiny wiatrowe – prawie 2,7 TWh stanowiło 16% całkowitej produkcji w Polsce. Wraz z fotowoltaiką (2 TWh) i pozostałymi źródłami bezemisyjnymi wyprodukowały 30% marcowej energii elektrycznej. Dla obu źródeł (wiatr i słońce) to rekordowe udziały jak na ten miesiąc.

W rankingu największych producentów energii, pomiędzy turbinami wiatrowymi a elektrowniami słonecznymi, ulokowały się jednostki gazowe. Przyczyniły się one do produkcji nieco ponad 2 TWh, co stanowiło 13% miksu – to jednak o 5 p.p. mniej niż w lutym.

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