Procentowy udział węgla kamiennego w produkcji energii wzrósł w Polsce w czerwcu do 38,6 proc. z 33,27 proc. w czerwcu 2025 roku - wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Spadała za to produkcja energii z wiatraków.

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Procentowy udział węgla kamiennego w produkcji energii wzrósł w Polsce w czerwcu do 38,6 proc. z 33,27 proc. w czerwcu 2025 roku - wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Spadała za to produkcja energii z wiatraków.

Elektrownie oparte na węglu brunatnym w czerwcu dostarczyły 19,9 proc. całej produkcji wobec 17,87 proc. w czerwcu 2025 roku. Elektrownie na gaz dostarczyły z kolei 8,71 proc. energii wobec 8,56 proc. rok temu.

Odnośnie źródeł odnawialnych, to w czerwcu br. elektrownie wiatrowe dostarczyły 8,04 proc. energii wobec 18,13 proc. rok temu, a z fotowoltaiki pochodziło 23,18 proc. całej energii wobec 20,47 proc. w czerwcu ub.r.

Z kolei elektrownie wodne wytworzyły 1,56 proc. energii wobec 1,71 proc. w czerwcu 2026 r.