Kraj i Świat

W Berlinie o regionach pogórniczych i wsparciu dla odchodzących z kopalń

Bezpieczeństwo energetyczne, transformacja i przyszłość regionów pogórniczych - to główne tematy spotkań wiceministra energii Mariana Zmarzłego w Berlinie z przedstawicielami Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii oraz Federalnego Ministerstwa właściwego ds. środowiska.

Monika Krezel

Monika Krężel

8 lipca 2026, 09:07
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: FM Marian Zmarzły

Polsko-niemieckie spotkanie w Berlinie

fot: FM Marian Zmarzły

Bezpieczeństwo energetyczne, transformacja i przyszłość regionów pogórniczych - to główne tematy spotkań wiceministra energii Mariana Zmarzłego w Berlinie z przedstawicielami Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii oraz Federalnego Ministerstwa właściwego ds. środowiska.

W obliczu dynamicznej sytuacji geopolitycznej bezpieczeństwo energetyczne pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań dla Polski i całej Europy. 

- Rozmawialiśmy o wzmacnianiu odporności systemów energetycznych, dywersyfikacji źródeł energii oraz budowaniu trwałej suwerenności energetycznej. Przedstawiłem polskie doświadczenia związane z transformacją sektora energetycznego i górniczego – od działań zapisanych w Krajowym Planie w dziedzinie Energii i Klimatu, przez programy wsparcia dla pracowników górnictwa, po rekultywację i nowe wykorzystanie terenów pogórniczych. Podkreśliłem również znaczenie utrzymania węgla koksowego na liście surowców krytycznych Unii Europejskiej jako surowca niezbędnego dla europejskiego przemysłu – napisał wiceminister Zmarzły w mediach społecznościowych.

Ważnym elementem rozmów była wymiana doświadczeń dotyczących sprawiedliwej transformacji. Polska i Niemcy stoją przed podobnymi wyzwaniami, dlatego współpraca oraz dzielenie się dobrymi praktykami mają dziś szczególne znaczenie.

Drugie spotkanie poświęcone było gospodarce wodnej oraz wyzwaniom wynikającym ze zmian klimatu. 

- Rozmawialiśmy o zarządzaniu wodami na terenach pogórniczych, ich rekultywacji oraz możliwościach wykorzystania tych obszarów pod przyszłe strategiczne inwestycje energetyczne.

Podczas spotkań poruszono również temat wspólnych projektów transgranicznych, takich jak United Heat i Twin Heat, które pokazują, że polsko-niemiecka współpraca może przynosić wymierne korzyści mieszkańcom regionów przygranicznych.

- Wspólne działania i wymiana doświadczeń są ważnym elementem budowania bezpiecznej, nowoczesnej i konkurencyjnej energetyki w Europie - napisał wiceminister Marian Zmarzły.


 

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