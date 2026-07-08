Bezpieczeństwo energetyczne, transformacja i przyszłość regionów pogórniczych - to główne tematy spotkań wiceministra energii Mariana Zmarzłego w Berlinie z przedstawicielami Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii oraz Federalnego Ministerstwa właściwego ds. środowiska.

Bezpieczeństwo energetyczne, transformacja i przyszłość regionów pogórniczych - to główne tematy spotkań wiceministra energii Mariana Zmarzłego w Berlinie z przedstawicielami Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii oraz Federalnego Ministerstwa właściwego ds. środowiska.

W obliczu dynamicznej sytuacji geopolitycznej bezpieczeństwo energetyczne pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań dla Polski i całej Europy.

- Rozmawialiśmy o wzmacnianiu odporności systemów energetycznych, dywersyfikacji źródeł energii oraz budowaniu trwałej suwerenności energetycznej. Przedstawiłem polskie doświadczenia związane z transformacją sektora energetycznego i górniczego – od działań zapisanych w Krajowym Planie w dziedzinie Energii i Klimatu, przez programy wsparcia dla pracowników górnictwa, po rekultywację i nowe wykorzystanie terenów pogórniczych. Podkreśliłem również znaczenie utrzymania węgla koksowego na liście surowców krytycznych Unii Europejskiej jako surowca niezbędnego dla europejskiego przemysłu – napisał wiceminister Zmarzły w mediach społecznościowych.

Ważnym elementem rozmów była wymiana doświadczeń dotyczących sprawiedliwej transformacji. Polska i Niemcy stoją przed podobnymi wyzwaniami, dlatego współpraca oraz dzielenie się dobrymi praktykami mają dziś szczególne znaczenie.

Drugie spotkanie poświęcone było gospodarce wodnej oraz wyzwaniom wynikającym ze zmian klimatu.

- Rozmawialiśmy o zarządzaniu wodami na terenach pogórniczych, ich rekultywacji oraz możliwościach wykorzystania tych obszarów pod przyszłe strategiczne inwestycje energetyczne.

Podczas spotkań poruszono również temat wspólnych projektów transgranicznych, takich jak United Heat i Twin Heat, które pokazują, że polsko-niemiecka współpraca może przynosić wymierne korzyści mieszkańcom regionów przygranicznych.

- Wspólne działania i wymiana doświadczeń są ważnym elementem budowania bezpiecznej, nowoczesnej i konkurencyjnej energetyki w Europie - napisał wiceminister Marian Zmarzły.



