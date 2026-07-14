Podczas poniedziałkowej uroczystości zakończenia głębienia Szybu Grzegorz w Jaworznie przedstawiciele Południowego Koncernu Węglowego poinformowali, że po węgiel ze złoża Dąb sięgną w czwartym kwartale 2027 roku.

Podczas poniedziałkowej uroczystości zakończenia głębienia Szybu Grzegorz w Jaworznie przedstawiciele Południowego Koncernu Węglowego poinformowali, że po węgiel ze złoża Dąb sięgną w czwartym kwartale 2027 roku.

Jak podkreślali przedstawiciele PKW, inwestycja ma zasadnicze znaczenie dla dalszego funkcjonowania ZG Sobieski, bezpieczeństwa pracy, stabilności dostaw paliwa dla energetyki oraz przyszłości wydobycia w złożu Dąb.

Eksploatacja złoża Dąb ma umożliwić znaczące obniżenie kosztów produkcji, między innymi dzięki uproszczeniu modelu kopalni i ograniczeniu obecnego obszaru górniczego o około 60 procent. Reorganizacja została już rozpoczęta, a pierwsze efekty będą widoczne w 2028 roku. Uruchomienie eksploatacji w złożu Dąb zaplanowano na IV kwartał 2027 roku.

Stanisław Tokarski, przewodniczący rady nadzorczej Południowego Koncernu Węglowego, podkreślił, że inwestycja w szyb Grzegorz oraz pole Dąb zabezpieczy około 40-50 mln ton węgla na najbliższe dwie dekady. Surowiec ten zasili bloki energetyczne, które w latach 2040-2045 będą stanowić – niezależną od gazu – rezerwę dla krajowego systemu

elektroenergetycznego.

- Jeżeli koszt wydobycia węgla w polskich warunkach będzie wyższy niż węgla importowanego, to trzeba przyjąć, że to jest koszt bezpieczeństwa energetycznego, który w tym krajowym miksie energetycznym musimy jako społeczeństwo ponieść - podkreślał Stanisław Tokarski.

ZG Sobieski posiada koncesję umożliwiającą prowadzenie eksploatacji węgla ze złoża Dąb do 2063 roku, co jest najdłużej obowiązującą koncesją w polskim górnictwie węgla kamiennego. Złoże obejmuje obszar około 36 km kw. i zlokalizowane jest na pograniczu województw śląskiego i małopolskiego, pod terenami leśnymi. Zasoby operatywne szacowane są na poziomie 92 mln ton, a zasoby bilansowe na poziomie około 1,1 mld ton.

Jak podkreślają przedstawiciele PKW, złoże Dąb posiada bardzo dobre parametry jakościowe węgla. Jego wartość opałowa wynosi 23,5-25 MJ/kg, a zawartość chloru jest niższa niż 0,05 procent. To szczególnie istotne z punktu widzenia energetyki zawodowej. Węgiel ze złoża Dąb jest niezbędny do stabilizacji parametrów jakościowych paliwa, w tym mieszanek węgla z ZG Sobieski i ZG Janina, oraz do realizacji wieloletnich dostaw dla bloku energetycznego 910 MW.