W związku z prognozowanymi burzami, intensywnymi opadami deszczu oraz silnym wiatrem, na części sieci kolejowej mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu pociągów - poinformowały w środę PKP Intercity. Obecnie w sześciu województwach obowiązują alerty przed silnym wiatrem, a w dwóch alerty przed burzą.

W związku z prognozowanymi burzami, intensywnymi opadami deszczu oraz silnym wiatrem, na części sieci kolejowej mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu pociągów - poinformowały w środę PKP Intercity. Obecnie w sześciu województwach obowiązują alerty przed silnym wiatrem, a w dwóch alerty przed burzą.

Komunikat informujący o możliwych utrudnieniach w ruchu pociągów przewoźnik opublikował na platformie X.

"Silne zjawiska atmosferyczne mogą powodować uszkodzenia infrastruktury kolejowej, m.in. w wyniku powalenia drzew lub gałęzi na tory i sieć trakcyjną. W takich sytuacjach, ze względów bezpieczeństwa, ruch pociągów może zostać czasowo wstrzymany lub prowadzony z ograniczeniami, co może wpłynąć na czas przejazdu" - podkreślono we wpisie.

PKP Intercity zapewniło, że bezpieczeństwo pasażerów jest dla nich priorytetem. "Jeśli wystąpią utrudnienia, będziemy na bieżąco informować o sytuacji i podejmować działania, aby jak najszybciej przywrócić ruch pociągów" - dodano.

Śledź komunikaty, koniecznie

Przewoźnik przypomniał też o śledzeniu komunikatów na stacjach, w pociągach oraz na stronie internetowej.