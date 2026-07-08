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Uwaga! W związku z prognozowanymi burzami możliwe utrudnienia w kursowaniu pociągów

W związku z prognozowanymi burzami, intensywnymi opadami deszczu oraz silnym wiatrem, na części sieci kolejowej mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu pociągów - poinformowały w środę PKP Intercity. Obecnie w sześciu województwach obowiązują alerty przed silnym wiatrem, a w dwóch alerty przed burzą.

Pap

8 lipca 2026, 12:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: RCB

Może być groźnie

fot: RCB

W związku z prognozowanymi burzami, intensywnymi opadami deszczu oraz silnym wiatrem, na części sieci kolejowej mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu pociągów - poinformowały w środę PKP Intercity. Obecnie w sześciu województwach obowiązują alerty przed silnym wiatrem, a w dwóch alerty przed burzą.

Komunikat informujący o możliwych utrudnieniach w ruchu pociągów przewoźnik opublikował na platformie X. 

"Silne zjawiska atmosferyczne mogą powodować uszkodzenia infrastruktury kolejowej, m.in. w wyniku powalenia drzew lub gałęzi na tory i sieć trakcyjną. W takich sytuacjach, ze względów bezpieczeństwa, ruch pociągów może zostać czasowo wstrzymany lub prowadzony z ograniczeniami, co może wpłynąć na czas przejazdu" - podkreślono we wpisie.

 

PKP Intercity zapewniło, że bezpieczeństwo pasażerów jest dla nich priorytetem. "Jeśli wystąpią utrudnienia, będziemy na bieżąco informować o sytuacji i podejmować działania, aby jak najszybciej przywrócić ruch pociągów" - dodano.

Śledź komunikaty, koniecznie

Przewoźnik przypomniał też o śledzeniu komunikatów na stacjach, w pociągach oraz na stronie internetowej.

  • Obecnie utrudnienia występują na szlaku Skarżysko-Kamienna - Suchedniów, gdzie ruch pociągów odbywa się na jednym torze oraz na jednotorowym szlaku Biały Bór - Miastko, gdzie ruch pociągów został całkowicie wstrzymany przez znajdujące się na torach drzewo. Wcześniej, z powodu braku napięcia w sieci trakcyjnej utrudnienia występowały też na szlaku Koszalin - Nosówko.
  • Obecnie w części województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed silnym wiatrem, Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, a w porywach do 85, a w niektórych miejscach nawet do 120 km/h. Ostrzeżenia pozostaną w mocy najpóźniej do godz. 17.
  • W związku z prognozowanym bardzo silnym wiatrem do odbiorców przebywających na terenie pow. braniewskiego, elbląskiego oraz Elbląga w województwie warmińsko-mazurskim alert wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwo. "Unikaj otwartych przestrzeni. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - ostrzegło RCB.
  • Ponadto w części województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego do godz. 20. aktywne pozostają alerty przed burzami. Tam spodziewane są opady deszczu od 20 do 35 mm, którym towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 85 km/h. Możliwy jest także grad.

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