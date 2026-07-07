CERT Polska ostrzegł przed przestępcami, którzy podszywają się pod operatorów stref płatnego parkowania. Poprzez wiadomości SMS wysyłają oni informację o rzekomej konieczności opłacenia zaległości za parking - w ten sposób wyłudzają dane lub pieniądze.

CERT Polska ostrzegł przed przestępcami, którzy podszywają się pod operatorów stref płatnego parkowania. Poprzez wiadomości SMS wysyłają oni informację o rzekomej konieczności opłacenia zaległości za parking - w ten sposób wyłudzają dane lub pieniądze.

Jak przekazał zespół CERT Polska, oszuści podszywają się pod operatorów stref płatnego parkowania, np. City Parking Group i w ich imieniu wysyłają wiadomość SMS do użytkowników. Wiadomość zawiera wezwanie do uregulowania rzekomej zaległości za parkowanie, a także link, który kieruje do strony internetowej przypominającej oficjalny serwis płatności. W rzeczywistości link prowadzi do strony przygotowanej przez przestępców.

"Podanie tam danych rejestracyjnych pojazdu może prowadzić do ich wykorzystania w dalszych próbach wyłudzeń, a wpisanie danych karty płatniczej skutkuje utratą pieniędzy" - ostrzegli eksperci CERT Polska. Zaznaczyli, że oszuści próbują też obchodzić zabezpieczenia telefonów przed otwieraniem linków z nieznanych źródeł. W tym celu proszą użytkownika o odpowiedź w konwersacji lub manualne skopiowanie adresu fałszywej strony.

Eksperci radzą, by zawsze dokładnie sprawdzać adres nadawcy oraz domenę strony, do której przenosi link. Należy zwrócić przy tym uwagę na nietypowe nazwy albo literówki w treści wiadomości. Zespół zalecił też zachowywać ostrożność wobec komunikatów o "zwrocie środków" i presji czasu.

Podejrzane wiadomości SMS można przesyłać do CERT Polska

Nie należy podawać danych wrażliwych, takich jak dane osobowe ani karty płatniczej w serwisach, co do których użytkownik ma wątpliwości. Jeśli ktoś nie jest pewien, czy otrzymana wiadomość jest prawdziwa, najlepiej zweryfikować ją poprzez kontakt z firmą, która rzekomo ją wysłała - podkreślili eksperci.

Podejrzane wiadomości SMS można przesyłać do CERT Polska na bezpłatny numer 8080. Podejrzane wiadomości e-mail warto zgłaszać przez stronę incydent.cert.pl lub przez usługę "Bezpiecznie w sieci" w aplikacji mObywatel.

CERT Polska to działający w instytucie badawczym NASK zespół reagowania na incydenty w sieci i przyjmujący zgłoszenia o podejrzanych i nietypowych zdarzeniach.