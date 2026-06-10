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Usunięto awarię w rejonie stacji kolejowej w Katowicach

Usunięto awarię infrastruktury w rejonie stacji kolejowej w Katowicach; przywracana jest rozkładowa jazda pociągów - przekazała w środę spółka PKP PLK. Uszkodzenie kabla zasilającego, do którego doszło we wtorek wieczorem, skutkowało awarią urządzeń sterowania ruchem, a w konsekwencji opóźnieniami pociągów.

Pap

10 czerwca 2026, 13:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Maciej Dorosiński

Kolejne problemy na torach

fot: Maciej Dorosiński

Usunięto awarię infrastruktury w rejonie stacji kolejowej w Katowicach; przywracana jest rozkładowa jazda pociągów - przekazała w środę spółka PKP PLK. Uszkodzenie kabla zasilającego, do którego doszło we wtorek wieczorem, skutkowało awarią urządzeń sterowania ruchem, a w konsekwencji opóźnieniami pociągów.

Informację o usunięciu awarii przekazał Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PLK. - Wszystkie kwestie związane z awarią zostały usunięte. Przywracana jest rozkładowa jazda pociągów - powiedział.

Jak podało w środę rano Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK), do awarii doszło we wtorek przed 21. "Na stacji Katowice wystąpiła awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym spowodowana uszkodzeniem kabla zasilającego podczas prac inwestycyjnych. Skutkiem awarii był brak kontroli położenia części rozjazdów, co wymagało ich ręcznego sprawdzania i zabezpieczania w terenie oraz okresowego wstrzymania ruchu pociągów" - podały służby kryzysowe wojewody.

W związku z utrudnieniami ruch był prowadzony w ograniczonym zakresie. Ze względu na spodziewane utrudnienia w porannym szczycie komunikacyjnym powołano Regionalny Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz wzmocniono obsadę służb technicznych odpowiedzialnych za ręczne przygotowywanie przebiegów pociągów. Według WCZK, do środowego rana opóźnienia miały 43 pociągi pasażerskie - łącznie na 1983 minuty.

Jak wynika z informacji publikowanych na stronie Kolei Śląskich, opóźnienia poszczególnych pociągów w środę rano wynosiły od 10 do kilkudziesięciu minut, niektóre kursy zostały odwołane. Na wybranych odcinkach wprowadzono honorowanie biletów KŚ przez Zarząd Transportu Metropolitalnego oraz PKP Intercity.

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