USA: Giełdy zaczęły tydzień od wzrostów

Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się wyraźnymi wzrostami głównych indeksów, a Dow Jones pierwszy raz w historii zamknął dzień powyżej poziomu 53 tys. punktów. Tym samym amerykańskie giełdy kontynuują solidne zwyżki z poprzedniego tygodnia.

Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się wyraźnymi wzrostami głównych indeksów, a Dow Jones pierwszy raz w historii zamknął dzień powyżej poziomu 53 tys. punktów. Tym samym amerykańskie giełdy kontynuują solidne zwyżki z poprzedniego tygodnia.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,29 proc. i wyniósł 53.055,91 pkt. To najwyższy poziom tego indeksu w historii.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,72 proc. i wyniósł 7.537,43 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował o 1,12 proc. do 26.121,16 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 0,49 proc. i wynosi 3.010,69 pkt.

Indeks VIX spada o 1,52 proc. do 15,57 pkt.

Akcje spółek technologicznych odnotowały w poniedziałek znaczne wzrosty. Ponad 6 proc. zyskał Western Digital, a po 2-3 proc. zwyżkowały m.in. Teradyne, Marvell i Oracle.

Akcje Microsoftu spadły o ponad 1 proc. po tym, jak firma ogłosiła redukcję 4800 miejsc pracy, czyli 2,1 proc. swojej siły roboczej.

Z drugiej strony akcje Dell Technologies wzrosły o ponad 4 proc. po tym, jak prezydent Donald Trump promował komputery firmy w Białym Domu.

“Rozszerzenie rotacji sektorów to duży plus, ponieważ sektory finansowe, zdrowia i przemysłowe zakończyły tydzień na nowych tygodniowych rekordach i w pełni pokryły straty na akcjach producentów półprzewodników“ - napisał Mark Newton, szef strategii technicznej w Fundstrat.