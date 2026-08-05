Urzędnicy odpowiedzą za złe powietrze? Sejm przyjął nowelizację

Programy Ochrony Powietrza są tworzone przez samorządy w miejscach, gdzie dochodzi do jego zanieczyszczeń. Celem tych dokumentów ma być skuteczna walka ze smogiem. Zmiany przyjęte przez Sejm mają dostosować polskie przepisy do unijnych standardów i wzmacniać system ochrony środowiska.



Najważniejsza zmiana dotyczy zaskarżania Programów Ochrony Powietrza. Obywatele i organizacje zyskają prawo do składania do sądów skarg na takie dokumenty bez wykazywania interesu prawnego.

Nowelizacja daje społeczności lokalnej realne narzędzia do kwestionowania zarówno uchwał sejmiku województwa, jak i zaniechania ich podjęcia, co wzmacnia przejrzystość i odpowiedzialność władz regionalnych. Dotychczas sądy często odrzucały skargi, ponieważ skarżący musieli wykazać, że działania lub zaniechania władz odnoszą się do ich konkretnej sytuacji prawnej. Projekt ma usunąć tę barierę i wzmocnić społeczną kontrolę nad działaniami władz w obszarze jakości powietrza – uzasadnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska.



Nowelizacja zakłada też uproszczenia dla samorządów. Urzędy marszałkowskie będą mogły szybciej aktualizować istniejące programy ochrony powietrza, zamiast tworzyć od zera nowe dokumenty. Wprowadzono też dodatkowe wymogi dla firm i organizacji, aby uniknąć sytuacji, w której ktoś zakłada podmiot wyłącznie w celu składania skarg.

Dokument trafił teraz do Senatu, który musi zająć się nim w ciągu 30 dni.