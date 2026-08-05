Kraj i Świat

Daleko nam do średniej krajowej. Nowe dane o zarobkach Polaków

Główny Urząd Statystyczny opublikował medianę wynagrodzeń Polaków. To właśnie ten wskaźnik mówi więcej o naszych zarobkach niż średnia krajowa.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

5 sierpnia 2026, 11:34
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: pixabay.com

Ile zarabiają Polacy?

fot: pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny opublikował medianę wynagrodzeń Polaków. To właśnie ten wskaźnik mówi więcej o naszych zarobkach niż średnia krajowa.

GUS opublikował 5 sierpnia dane o wynagrodzeniach w gospodarce narodowej za luty 2026 roku. Mediana wynagrodzeń wyniosła wtedy 7690,82 zł brutto. Oznacza to, że połowa zatrudnionych zarabiała mniej, a połowa więcej od tej kwoty. Dzieli ona więc zarobki Polaków na pół. Mediana w lutym była niższa o 22,8 proc. od przeciętnej płacy, która wyniosła wtedy 9966,32 zł brutto. Wzrosła za to o 7,3 proc. w porównaniu do lutego 2025 roku.

Co ważne, wpływ na wysokość wynagrodzeń ma wielkość firmy, w której pracujemy. GUS podaje, ż w podmiotach zatrudniających do 9 osób mediana wynagrodzeń utrzymywała się na poziomie płacy minimalnej. Z kolei tam, gdzie pracowało 1000 osób i więcej wyniosła 9146,18 złotych brutto. Była też wyższa u mężczyzn (7753,52 zł) niż u kobiet (7631,04 zł). 

Mediana mówi więcej o zarobkach Polaków niż wysokość przeciętnego (średniego) wynagrodzenia podawanego co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny. Jest ona bowiem mniej podatna na skrajne wartości. Na wysokość średniego wynagrodzenia wpływ mają wysokie zarobki wąskiej grupy osób, jak np. kadra zarządzająca.

 

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