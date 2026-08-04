Trwają prace nad projektem budżetu na 2027 r. i propozycjami zmian w systemie podatkowym - poinformował we wtorek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, pytany o ewentualną podwyżkę drugiego progu podatkowego.

Trwają prace nad projektem budżetu na 2027 r. i propozycjami zmian w systemie podatkowym - poinformował we wtorek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, pytany o ewentualną podwyżkę drugiego progu podatkowego.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański był pytany w Porannej rozmowie w RMF FM o to, czy istnieje możliwość podniesienia drugiego progu podatkowego.

- Pracujemy nad projektem ustawy budżetowej na rok 2027 i co za tym idzie - nad propozycjami zmian w systemie podatkowym. W Ministerstwie Finansów zawsze takie prace, dotyczące systemu podatkowego, uszczelniania, zmian w progach, trwają - powiedział Domański.

Dopytywany, czy będzie możliwa podwyżka drugiego progu, minister odpowiedział, że "jest jeszcze trochę za wcześnie, bo musimy przedstawić ustawę budżetową".

11 proc. podatników wpada w II próg podatkowy.

Przyznał, że obecnie 11 proc. podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, wpada w II próg podatkowy.

Minister był pytany także o to, czy ewentualna podwyżka II progu byłaby możliwa jeszcze w tej kadencji.

- Pracujemy nad tym, aby było to możliwe w tej kadencji, ale czy to będzie możliwe, to dowiemy się tego w najbliższych tygodniach i miesiącach - powiedział Domański. - Muszę prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową i muszę równoważyć wydatki z dochodami - dodał.

Andrzej Domański odpowiadał także na pytanie o możliwość podniesienia kwoty wolnej od podatku, czyli o realizację obietnicy Koalicji Obywatelskiej sprzed wyborów w 2023 r. Odpowiedział, że może powiedzieć tylko tyle, że "trwają analizy związane z ustawą budżetową na rok 2027".

Domański odniósł się również do wysokich cen paliw na stacjach i możliwości sfinansowania kontynuacji rządowego programu CPN, w ramach którego zostały obniżone VAT i akcyza na paliwa.

- Gdyby ceny ropy na rynkach poszły bardzo wysoko do góry, to będziemy analizować możliwość przywrócenia tego programu - powiedział minister finansów i gospodarki.

Z końcem czerwca wygaszono program "Ceny Paliwa Niżej" (CPN), przestały obowiązywać przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa oraz ustalana była cena maksymalna tych paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej, w połowie czerwca, wygasły przepisy o obniżce akcyzy. Resort finansów informował, że koszt programu CPN sięgnął ok. 4,7 mld zł.