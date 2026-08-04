Kraj i Świat

5 sierpnia ostatni dzień. Nasze dokumenty mogą stracić ważność

Ministerstwo cyfryzacji przypomina użytkownikom aplikacji mObywatel o aktualizacji certyfikatów dokumentów. Termin mija 5 sierpnia.

Robert Passia

Robert Passia

4 sierpnia 2026, 15:02

fot: Pixabay.com

5 sierpnia mija ważny termin dla użytkowników aplikacji mObywatel.

fot: Pixabay.com

Ministerstwo cyfryzacji przypomina użytkownikom aplikacji mObywatel o aktualizacji certyfikatów dokumentów. Termin mija 5 sierpnia.

Resort cyfryzacji wyjaśnia, że aktualizacja certyfikatów to standardowa procedura, dzięki której nasze dokumenty w aplikacji, jak np. dowód osobisty czy prawo jazdy, pozostają ważne. Do 5 sierpnia użytkownicy muszą jedynie zalogować się w mObywatelu. Certyfikaty zaktualizują się automatycznie w czasie, gdy będziemy korzystać z aplikacji.

Co w sytuacji, gdy nasze dziecko ma legitymację szkolną w mObywatelu Juniorze? Wtedy także powinno zalogować się w aplikacji do 5 sierpnia. Certyfikat legitymacji szkolnej automatycznie się zaktualizuje. Nieco bardziej skomplikowane jest to w przypadku studentów. Część z nich będzie musiała zaktualizować certyfikat legitymacji studenckiej. Aplikacja wyśle im powiadomienie. Będą musieli wtedy pobrać nowy kod QR z dziekanatu swojej uczelni i ponownie aktywować legitymację studencką w mObywatelu. 

A jeśli nie zdążymy? 

Jeśli komuś nie uda się zaktualizować certyfikatów, dokumenty w aplikacji wygasną. Żeby ponownie z nich korzystać trzeba będzie przywrócić ich ważność. W przypadku dowodu osobistego trzeba będzie potwierdzić tożsamość przy użyciu e-dowodu, profilu zaufanego lub przez bankowość elektroniczną. W przypadku pozostałych dokumentów w mObywatelu należy wejść w szczegóły dokumentu i ręcznie je zaktualizować. 

Legitymacja szkolna w mObywatelu Juniorze będzie wymagała ponownego wygenerowania kodu QR w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Z kolei studenci, których dotyczy aktualizacja, a którzy nie dodadzą na nowo swojego dokumentu przy użyciu kodu QR do 5 sierpnia, stracą możliwość posługiwania się legitymacją studencką w aplikacji. 

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