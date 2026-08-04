Kraj i Świat

Historyczna twierdza w Siewierzu do remontu. Duże wsparcie z budżetu województwa

Zamek Biskupów Krakowskich w Siewierzu zostanie wyremontowany – informują w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. - Obiekt ten ma fundamentalne znaczenie dla polskiego dziedzictwa narodowego - zaznaczają w urzędzie. 

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

4 sierpnia 2026, 16:54
źródło: portal gospodarka i ludzie

Zamek Biskupów Krakowskich w Siewierzu

Zamek Biskupów Krakowskich w Siewierzu zostanie wyremontowany – informują w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. - Obiekt ten ma fundamentalne znaczenie dla polskiego dziedzictwa narodowego - zaznaczają w urzędzie. 

Zakres prac w zamku siewierskim

Prace budowlano-konserwatorskie obejmą piwnice ściany wschodniej zamku oraz badania archeologiczne, prace rozbiórkowe konserwatorskie w obrębie piwnic, remont nawierzchni dziedzińca i roboty elektryczne. Koszt prac to ponad 799,9 tys. zł, z czego 700 tys. zł to środki z budżetu województwa śląskiego.

Unikalny pomnik historii

Zamek Biskupów Krakowskich w Siewierzu stanowi unikalny w skali Polski pomnik historii. To dawna stolica autonomicznego Księstwa Siewierskiego, którym przez stulecia rządzili krakowscy ordynariusze jako świeccy książęta.

- Obiekt ten ma fundamentalne znaczenie dla polskiego dziedzictwa narodowego, łącząc w sobie wyjątkową wartość architektoniczną, militarną oraz kulturową – podkreślają w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim.

Dziedzictwo Księstwa Siewierskiego

Zamek był siedzibą władców niezależnego mini-państwa (Księstwa Siewierskiego), które posiadało własne prawo, wojsko, walutę oraz sąd. Obiekt doskonale ilustruje specyfikę feudalnej Europy, gdzie biskupi krakowscy łączyli najwyższe godności kościelne z realną władzą polityczną i administracyjną.

Zamek jako centrum wydarzeń

Współcześnie dziedziniec zamkowy służy jako otwarta scena dla turniejów rycerskich, koncertów, jarmarków rzemiosła oraz rekonstrukcji historycznych. Zamek jest kluczowym punktem na mapie turystycznej regionu, udostępniającym m.in. wieżę widokową, z której można podziwiać panoramę okolicy.

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