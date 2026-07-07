Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach wystawił na sprzedaż monety kolekcjonerskie wykonane ze srebra. Ich łączna szacunkowa wartość to niemal 39 tys. zł. Szczególną uwagę zwraca 1-kilogramowa moneta o średnicy 10 cm i nominale 30 dolarów australijskich.

Licytacja odbędzie się 13 lipca w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach wystawił na sprzedaż monety kolekcjonerskie wykonane ze srebra. Ich łączna szacunkowa wartość to niemal 39 tys. zł. Szczególną uwagę zwraca 1-kilogramowa moneta o średnicy 10 cm i nominale 30 dolarów australijskich.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach sprzedaje przedmioty kolekcjonerskie. Na licytację trafiły australijskie srebrne monety. Do kupienia jest też granulat srebra i niewielka sztabka ze złota.

Na liście znalazło się 26 przedmiotów. Każdy z nich będzie sprzedawany osobno, więc nie trzeba kupować całego licytowanego zestawu.

Monety nie do portfela

Najdroższa jest 1-kilogramowa moneta wykonana ze srebra. Na jej awersie widnieje wizerunek królowej Elżbiety II. Rewers zdobi jeden z symboli Australii – ptak kukabura. Tego bilonu nie włożymy do portmonetki nie tylko ze względu na wagę, ale i rozmiar – moneta ma 10 cm średnicy. Wielkość znajduje odzwierciedlenie w wartości, która wynosi 11 tys. zł.

Na licytacji drugi pod względem kwot jest granulat srebra w postaci niewielkich i nieregularnych grudek. Jego wartość to 9150 zł. Kruszec waży 823 gramy.

Na 5800 zł wyceniona jest kolekcja 10 jednouncjowych monet ze srebra, pochodzących z australijskiej serii Lunar II Rok Smoka. Mennica w Perth wykonała tylko 2,5 tys. egzemplarzy takich zestawów.

Czołgi i sztabka

Nieaustralijski wyjątek stanowi 5 monet z serii „Czołgi drugiej wojny światowej 1939-1945". Na ich awersie widnieje herb Liberii. Zestaw umieszczony jest w pudełku w kształcie naboju. Nakład wynosił 5 tys. egzemplarzy. Szacunkowa cena rynkowa to 2,5 tys. zł.

Wartość pozostałych monet urząd wycenił na kilkaset złotych, podobnie jak 1-gramowej sztabki ze złota (600 zł).

Przedmioty znajdują się w bardzo dobrym stanie, bez śladów użytkowania, w większości są przechowywane w numizmatycznych kapslach i posiadają certyfikaty autentyczności.

Okazja na licytacji

Postępowanie prowadzone przez gliwicki urząd skarbowy to dobra okazja do zakupu w niższej cenie. Podczas pierwszej licytacji kwota wywołania każdego z przedmiotów będzie stanowić 75 proc. wartości. Zatem sprzedaż 1-kilogramowej monety z kukaburą rozpocznie się od kwoty 8250 zł. W jej przypadku należy pamiętać o wpłacie wadium. Dla pozostałych przedmiotów wadium nie obowiązuje.

Licytacja odbędzie się 13 lipca br. w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach. Wcześniej tego samego dnia przedmioty będzie można obejrzeć.