1 lipca w Jastrzębskiej Spółce Węglowej pierwsza grupa - 1123 pracowników - skorzystała z programu odejść na urlopy górnicze, uruchomionego po podpisaniu umowy dotacyjnej pomiędzy JSW a Ministerstwem Energii.

W roku 2026 z urlopów górniczych w JSW ma skorzystać 3092 pracowników

1 lipca w Jastrzębskiej Spółce Węglowej pierwsza grupa - 1123 pracowników - skorzystała z programu odejść na urlopy górnicze, uruchomionego po podpisaniu umowy dotacyjnej pomiędzy JSW a Ministerstwem Energii.

Podpisana pięć dni wcześniej, 26 czerwca, umowa rozpoczyna kolejny etap programu osłonowego dla pracowników JSW. Program jest elementem transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego, zaplanowanej na lata 2026-2031, i wynika ze znowelizowanej ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego - informuje JSW.

Zgodnie z założeniami, w roku 2026 z urlopów górniczych w JSW ma skorzystać 3092 pracowników.

Urlopy górnicze przeznaczone są dla pracowników, którym do nabycia prawa do emerytury pozostało maksymalnie pięć lat. W przypadku pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla okres urlopu może wynieść do czterech lat. Osoby korzystające z programu są zwolnione z obowiązku świadczenia pracy, a w czasie urlopu otrzymują 80 procent wynagrodzenia, obliczanego na zasadach obowiązujących przy urlopie wypoczynkowym.

Program osłonowy obejmujący uruchomione w maju jednorazowe odprawy pieniężne oraz urlopy górnicze i urlopy przeróbkarskie ma objąć łącznie 4248 pracowników JSW. Szacunkowy koszt realizacji programu finansowanego z budżetu państwa w tym roku wynosi około 500 mln zł.