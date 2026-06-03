Energetyka

URE zatwierdził taryfę Gaz-Systemu z uwzględnieniem odcinka gazociągu jamalskiego

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę na przesył gazu przez Gaz-System - poinformował Urząd. Po raz pierwszy taryfa dotyczy też polskiego odcinka gazociągu jamalskiego.

Pap

3 czerwca 2026, 18:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Orlen

Ceny gazu blisko rekordu

fot: Orlen

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę na przesył gazu przez Gaz-System - poinformował Urząd. Po raz pierwszy taryfa dotyczy też polskiego odcinka gazociągu jamalskiego.

"Wprowadzenie nowej taryfy będzie oznaczało dla podmiotów korzystających z usług przesyłania paliw gazowych spadek płatności w 2027 r. średnio o około 12 proc. w stosunku do obecnych" - napisano w komunikacie.

Po raz pierwszy taryfa dotyczy nie tylko sieci własnej Gaz-Systemu, ale też sieci należącej do EuRoPol Gazu - czyli polskiego odcinka gazociągu jamalskiego.

"Nowa formuła funkcjonowania sieci przesyłowych Gaz-System i EuRoPol Gaz w ramach połączonego systemu będzie skutkowała uproszczeniem procedur zamawiania zdolności przesyłowych, składania nominacji oraz rozliczeń w przypadku transportu gazu ziemnego z wykorzystaniem obu systemów" - podkreślił URE.

Urząd zwrócił też uwagę, że dzięki temu spadną koszty usług przesyłania tego paliwa z kierunku zachodniego przez punkt Mallnow. Chodzi o punkt na granicy polsko-niemieckiej, gdzie znajduje się połączenie pomiędzy polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego a niemieckim systemem przesyłowym. Umożliwia ono przesyłanie gazu w obie strony.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego i zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce; jest właścicielem i operatorem terminala LNG w Świnoujściu.

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