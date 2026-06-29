Weekend 27-28 czerwca 2026 był najgorętszy w historii polskiej meteorologii. Termometry pokazały 40 st. C na zachodzie kraju. W Europie Zachodniej sieć elektryczna zaczęła szwankować. Polska prąd utrzymała, ale rezerwy topniały. To sygnał ostrzegawczy przed kolejnymi latami. Tymczasem w poniedziałek maksymalna temperatura może sięgać 38-39 st. C, na zachodzie obniży się do 30-33 st. C, z kolei na północnym zachodzie - za frontem atmosferycznym - temperatura obniży się do 25-29 st. C. Na Wybrzeżu ma być 22-23 st. C.

Weekend 27-28 czerwca 2026 był najgorętszy w historii polskiej meteorologii. Termometry pokazały 40 st. C na zachodzie kraju. W Europie Zachodniej sieć elektryczna zaczęła szwankować. Polska prąd utrzymała, ale rezerwy topniały. To sygnał ostrzegawczy przed kolejnymi latami. Tymczasem w poniedziałek maksymalna temperatura może sięgać 38-39 st. C, na zachodzie obniży się do 30-33 st. C, z kolei na północnym zachodzie - za frontem atmosferycznym - temperatura obniży się do 25-29 st. C. Na Wybrzeżu ma być 22-23 st. C.

Tysiące gospodarstw bez prądu i reaktory wyłączone przez rzeki

Fala upałów "Omega block" uderzyła w Europę Zachodnią temperaturami o 18 st. C wyższymi od normy. W Paryżu zanotowano 40,9 st. C, w Pissos rekord kraju: 44,3 st. C.

Skutki dla energetyki były natychmiastowe. Francja zgłosiła przerwy w dostawach prądu u 106 tys. odbiorców. Samo Finistère straciło zasilanie u 68 tys. gospodarstw po awarii transformatora przegrzanego upałem. Włoski Turyn miał powtarzające się blackouty przez przegrzane kable.

Największy problem dotknął atom. Francuskie EDF ograniczyło moc elektrowni jądrowych o 4,1 GW, czyli 7 proc. krajowego zapotrzebowania. Powód: przepisy środowiskowe. Rzeki Rodan, Garonna i Sekwana były za ciepłe, by chłodzić reaktory bez szkody dla ekosystemu. Reaktor Golfech 2 stanął całkowicie w poniedziałek późnym wieczorem. Ograniczono też Saint-Alban 2, Bugey 3 i Nogent 2.

Francja, zwykle eksporter taniej energii, z dnia na dzień przestała nią być. Eksport spadł z 10-12 GW do 3 GW po południu. To podbiło ceny hurtowe prądu we Francji i Niemczech do poziomu najwyższego od stycznia 2025 r.

„Zmiana klimatu pokazuje, że ekstremalne upały są tak samo destrukcyjne jak zimowe skoki cen i brak OZE” - ocenia Alessandro Armenia z Kpler. WHO podsumowuje ostrzej: „150 mln ludzi pod ekstremalnym upałem, sieci elektryczne są na granicy”.

Polska: 40 st. C, ale prąd był. To m.in. zasługa węglówek z Rybnika

W Polsce weekend przyniósł temperatury 37-40 st. C w centrum i na zachodzie. IMGW wydał ostrzeżenie 2 stopnia dla Śląska. Był to „najprawdopodobniej największy upał w historii czerwca”.

Mimo to PSE nie ogłosiło stopni zasilania ani alertów RCB. Krajowy System Elektroenergetyczny pracował w stanie normalnym.

Jak to możliwe? Kluczowe były dwie decyzje

Po pierwsze, PGE i PSE uzgodniły wydłużenie pracy 4 bloków węglowych w Elektrowni Rybnik. Dwa z nich pracują do końca czerwca 2026 r. właśnie po to, by dać inercję w szczycie letnim. Te wielkie, wirujące turbiny trzymają stabilność częstotliwości, której nie dają OZE.

Po drugie, PSE regularnie wyłączało farmy fotowoltaiczne w weekendy. Przy bezwietrzu i pełnym słońcu nadprodukcja z PV grozi destabilizacją sieci. Operator woli odciąć źródło, niż ryzykować awarię.

Eksperci mówią wprost: gdyby nie węglówki, scenariusz mógłby przypominać Hiszpanię, gdzie 80 proc. OZE bez inercji doprowadziło do blackoutu w 2025 r.

Pomimo upałów nie ma przerw w dostawach energii elektrycznej do odbiorców - poinformował rzecznik prasowy Polskich Sieci Elektroenergetycznych Maciej Wapiński dla PAP. Podkreślił, że system pracuje stabilnie i nie występują większe problemy.

Wapiński zaznaczył, że w poniedziałek wieczorem prognozowane jest stosunkowo wysokie zapotrzebowanie (ok. 23 GW), ale będzie jednak ono znacznie niższe od poziomów rekordowych. Najwyższe zapotrzebowanie notowane jest bowiem zimą - w lutym tego roku padł rekord zapotrzebowania na moc, który wyniósł 27,7 GW.

"Pomimo upałów system pracuje stabilnie i nie występują większe problemy. Nie ma przerw w dostawach energii elektrycznej do odbiorców, wynikających z niedostępności infrastruktury przesyłowej" - dodał Wapiński.

Lato 2027 może być trudniejsze

Weekend pokazał słabe punkty europejskiego systemu.

Atom jest wrażliwy na ciepłe rzeki. Francja ma 56 reaktorów chłodzony wodą. Każdy kolejny upał to ryzyko kolejnych wyłączeń.

OZE bez inercji to problem przy bezwietrzu. Im więcej małych, niesterowalnych instalacji PV, tym trudniej PSE zbilansować sieć.

Gaz jako poduszka jest drogi. Magazyny w Europie są wypełnione w 61,8 proc. To mniej niż w 2022 r. Dodatkowo blokada Cieśniny Ormuz podbija ceny LNG.

Analitycy Kpler ostrzegają: „Należy spodziewać się podobnej dynamiki następnego lata. Zmiana klimatu jest faktem”.

W Polsce do poniedziałku do godz. 20 obowiązują ostrzeżenia III stopnia przed upałem dla województw: podlaskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, lubuskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i części zachodniopomorskiego, podlaskiego oraz pomorskiego.

Dla Polski wniosek jest prosty. Dopóki pracują bloki konwencjonalne, mamy poduszkę bezpieczeństwa. Transformacja energetyczna musi uwzględnić nie tylko dodawanie PV i wiatru, ale też utrzymanie sterowalnej mocy i inercji w systemie.